تأکید بغداد بر پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کوردستان و تلاش برای افزایش تولید نفت

دولت فدرال در صدد است زمینه‌ی بازگشت آن‌ها به اقلیم کوردستان و ازسرگیری فعالیت‌های راهبردی این شرکت‌ها را فراهم کند

1 ساعت پیش

سخنگوی دولت عراق از برنامه‌ی این کشور برای ارائه‌ی تضمین‌های امنیتی به شرکت‌های نفتی جهت بازگشت به اقلیم کوردستان و استمرار پرداخت حقوق کارکنان خبر داد.

حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، روز چهارشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۰ خرداد ۱۴۰۵)، در گفت‌وگویی اختصاصی اعلام کرد که دولت مرکزی عراق تمایل جدی برای افزایش میزان تولید نفت در اقلیم کوردستان دارد.

به گفته‌ی حیدر عبودی، در نشست اخیر هیئت وزیران، علی زیدی درخواست کرده است که دولت عراق اقدامات لازم را برای ارتقای سطح تولید نفت در اقلیم کوردستان انجام دهد.

سخنگوی دولت تصریح کرد که برای تحقق این هدف، دولت در تلاش است تا با ارائه‌ی تضمین‌های امنیتی به شرکت‌های بین‌المللی تولیدکننده‌ی نفت، زمینه‌ی بازگشت آن‌ها به اقلیم کوردستان و ازسرگیری فعالیت‌های راهبردی این شرکت‌ها را فراهم کند.

سخنگوی دولت عراق با اشاره به پیوند میان تولید نفت و ثبات اقتصادی تأکید کرد که افزایش صادرات نفت از اقلیم کوردستان، اطمینان بیشتری برای تأمین به‌موقع بودجه‌ی حقوق ایجاد می‌کند. وی در این باره اظهار داشت: "ما به تأمین و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کوردستان متعهد هستیم."

حیدر عبودی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع درآمدهای غیرنفتی پرداخت و خاطرنشان کرد که اجرای سیستم "آسیکودا" (Asycuda) در گمرکات، بخشی از برنامه‌ی دولت برای نظام‌مند کردن و افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور است.