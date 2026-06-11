در جشنواره‌ی موسیقی سلیمانیه آثاری از فرانسه و کوردستان اجرا خواهند شد

1 ساعت پیش

مدیریت کل فرهنگ و هنر سلیمانیە با همکاری انستیتوی فرانسوی در اربیل، پروژه‌ای بین‌المللی را برای اجرای کنسرت‌های مشترک هنرمندان کورد و فرانسوی برگزار می‌کند.

در چارچوب یک پروژه‌ی موسیقی راهبردی میان کوردستان و فرانسه، کنسرت "جشن موسیقی" در تالار هنر شهر سلیمانیە برگزار می‌شود. دانا کریم، رئیس "زویا کلتور روز پنج‌شنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد ۱۴۰۵)، " به "کوردستان۲۴" گفت: "این رویداد هنری با حضور جمعی از هنرمندان کورد و فرانسوی برگزار می‌شود و مخاطبان فرصت خواهند داشت تا در یک مکان واحد، شنونده‌ی قطعات موسیقی هر دو فرهنگ باشند."

دانا کریم با اشاره به اینکه این جشنواره فراتر از یک کنسرت ساده است، آن را تلاشی برای ایجاد پل فرهنگی میان فرانسه و کوردستان دانست. وی افزود: "جشن موسیقی نخستین بار در سال ۱۹۸۲ در فرانسه پایه‌گذاری شد و به سرعت به یک پدیده‌ی جهانی بدل گشت. هدف اصلی این بود که موسیقی از تالارهای بزرگ به میان جامعه بیاید و بخشی از زندگی روزمره‌ی مردم شود."

رئیس زویا کلتور تأکید کرد که در این برنامه، ترکیبی از موسیقی فولکلور و کلاسیک کوردی در کنار آثار برجسته‌ی فرانسوی که بخشی از هویت هنری این کشور است، اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که شهر سلیمانیە به عنوان پایتخت فرهنگی کوردستان، همواره نقش مهمی در حمایت از هنر و توسعه‌ی گفت‌وگوی فرهنگی میان ملت‌ها ایفا کرده است. این جشنواره با هدف تشویق هنرمندان جوان و ارائه‌ی توانمندی‌های بومی در یک فضای بین‌المللی برگزار می‌شود.