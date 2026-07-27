نخستوزیر اقلیم کوردستان و سرکنسول فرانسه درباره تحولات منطقه گفتوگو کردند
اربیل (کوردستان۲۴)- دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم، امروز دوشنبه ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶، با یان بریم، سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان، به مناسبت پایان مأموریت دیپلماتیک او دیدار کرد.
بر اساس بیانیه دولت اقلیم، نخستوزیر در این دیدار از نقش و تلاشهای سرکنسول فرانسه در تقویت روابط دوستانه و همکاری میان فرانسه و اقلیم کوردستان قدردانی کرد و برای وی در مسئولیتهای آینده آرزوی موفقیت داشت.
در بیانیه همچنین آمده است که یان بریم از همکاری، هماهنگی و حمایت نهادهای دولت اقلیم کوردستان با کنسولگری فرانسه قدردانی کرد.
به گفته دولت اقلیم، دو طرف در این دیدار درباره وضعیت عمومی عراق و اقلیم کوردستان و نیز آخرین رویدادها و تحولات منطقه تبادل نظر کردند.
ب.ن