3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که امروز دوشنبه ۲۷ ژانویه، چندین پهپاد را که به گفته این وزارتخانه از خاک عراق و توسط گروه‌های مورد حمایت ایران پرتاب شده بودند، رهگیری کرده است. همزمان، شورشیان حوثی یمن با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت حملات پهپادی به زیرساخت‌های نفتی عربستان را بر عهده گرفتند.

وزارت دفاع عربستان در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اعلام کرد این حملات «تلاش‌های تروریستی» بوده که از خاک عراق آغاز شده و توسط «شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران» انجام گرفته است.

بر اساس این بیانیه، پهپادهای مهاجم تأسیسات نفتی در مناطق شرقی عربستان و همچنین ریاض، پایتخت این کشور، را هدف قرار داده بودند.

در بیانیه‌ای جداگانه که رسانه‌های رسمی عربستان منتشر کردند، ریاض از دولت عراق خواست همه اقدامات لازم را برای جلوگیری از استفاده از خاک این کشور به‌ عنوان مبدأ حملات علیه عربستان انجام دهد.

این حملات در حالی رخ داده است که از روز شنبه و پس از ۱۳ روز درگیری میان ایالات متحده و ایران، فضای منطقه وارد مرحله‌ای از کاهش تنش شده است. عربستان سعودی در جریان تشدید تنش‌های اخیر در خاورمیانه بارها ایران و گروه‌های هم‌پیمان آن را به انجام حملات علیه خاک خود متهم کرده بود.

با این حال، گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در عراق از زمان ازسرگیری درگیری‌ها میان آمریکا و ایران در اوایل ماه جاری، پس از نقض آتش‌بس ماه آوریل، مسئولیت هیچ حمله‌ای در عراق یا سایر نقاط منطقه را بر عهده نگرفته‌اند.

در همین حال، روابط عربستان و حوثی‌های یمن نیز طی روزهای اخیر بار دیگر شاهد تنش بوده است. حوثی‌ها پیش‌تر از اعمال محاصره دریایی علیه بنادر عربستان خبر داده بودند و امروز دوشنبه نیز اعلام کردند که در واکنش به حملات پهپادی عربستان، زیرساخت‌های نفتی این کشور را با پهپاد هدف قرار داده‌اند.

عربستان سعودی تاکنون درباره ادعای حوثی‌ها مبنی بر انجام این حملات واکنشی رسمی نشان نداده است.

ائتلاف نظامی به رهبری عربستان از سال ۲۰۱۵ و در حمایت از دولت به‌ رسمیت ‌شناخته ‌شده یمن، علیه شورشیان حوثی وارد جنگ شد. درگیری‌های اخیر نخستین رویارویی مستقیم دو طرف در سال‌های گذشته به شمار می‌رود و می‌تواند آتش‌بس سال ۲۰۲۲ را که با وجود پایان رسمی مهلت آن همچنان برقرار مانده، با خطر مواجه کند.

ای‌اف‌پی/ب.ن