دانا گاز تولید در میدان کورمور را به تدریج افزایش میدهد
اربیل (کوردستان۲۴)- شرکت دانا گاز اعلام کرد که پس از ارزیابی دوباره شرایط امنیتی و دریافت تضمینهای رسمی از مقامهای ارشد دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق، روند افزایش تدریجی تولید در میدان گازی کورمور را آغاز خواهد کرد.
شاکر واجد شاکر، مدیر دانا گاز عراق، امروز دوشنبه ۲۷ ژوئیه، در گفتوگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت که این شرکت قصد دارد تا روز سهشنبه تولید گاز در میدان کورمور را به حداکثر ظرفیت خود بازگرداند.
به گفته وی، میدان کورمور علاوه بر گاز طبیعی، میعانات گازی و دیگر فرآوردههای مرتبط را نیز تولید میکند.
دانا گاز در بیانیهای اعلام کرد که تصمیم برای ازسرگیری تولید، پس از بررسی مجدد وضعیت امنیتی و در چارچوب یک برنامه مرحلهای و با احتیاط اتخاذ شده است.
در این بیانیه آمده است: «پس از بازبینی و ارزیابی دوباره شرایط امنیتی و دریافت تضمینهای جامع و اطمینانبخش از عالیترین مقامهای دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق، روندی محتاطانه و مرحلهای برای افزایش تولید در میدان گازی کورمور آغاز خواهیم کرد.»
این شرکت تأکید کرد که هدف اصلی از افزایش تولید، تضمین تأمین پایدار گاز طبیعی برای نیروگاههای تولید برق و کمک به پاسخگویی به تقاضای برق در سراسر اقلیم کوردستان و دیگر مناطق عراق است.
اعلام این تصمیم در حالی صورت میگیرد که پیشتر نگرانیهای امنیتی، دانا گاز را به کاهش تولید در این میدان راهبردی واداشته بود. انتظار میرود ازسرگیری تدریجی تولید، به افزایش تولید برق و بهبود تأمین انرژی در اقلیم کوردستان و عراق کمک کند.
دانا گاز که در سال ۲۰۰۵ تأسیس شده، بزرگترین شرکت خصوصی فعال در حوزه گاز طبیعی در خاورمیانه به شمار میرود. دفتر مرکزی این شرکت در شارجه امارات متحده عربی قرار دارد و سهام آن در بورس اوراق بهادار ابوظبی معامله میشود.
این شرکت از سال ۲۰۰۷ فعالیت خود را در اقلیم کوردستان آغاز کرده و پروژه گاز کوردستان را با همکاری شرکت کرسنت پترولیوم و بر اساس توافق با دولت اقلیم کوردستان توسعه داده است.
ب.ن