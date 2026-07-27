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اربیل (کوردستان۲۴)- قیمت نفت امروز دوشنبه ۲۷ ژوئیه، در پی توقف حملات متقابل میان ایالات متحده و ایران کاهش یافت؛ اتفاقی که نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت را تا حدی کاهش داد و همزمان به رشد اغلب بازارهای سهام جهان در آغاز هفته کمک کرد.

بهای نفت خام برنت، شاخص جهانی قیمت نفت، حدود ۶ درصد کاهش یافت و به ۸۶.۲۲ دلار در هر بشکه رسید. همچنین نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) با افت ۶.۸ درصدی، به ۸۳.۲۲ دلار در هر بشکه رسید.

این کاهش قیمت پس از آن رخ داد که آمریکا و ایران آتش‌بس خود را حفظ کردند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در خلیج و اختلال در صنعت نفت منطقه را کاهش داد. نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در سازمان ملل نیز اعلام کرد که دونالد ترامپ «برای پیشبرد مذاکرات، فضای محدودی ایجاد کرده است.»

تنش‌ها میان واشینگتن و تهران در اوایل ماه جاری، پس از حمله ایران به کشتی‌های عبوری از آب‌های عمان در تنگه هرمز و فروپاشی آتش‌بس پیشین، بار دیگر شدت گرفته بود. این تحولات باعث شد قیمت نفت هفته گذشته برای نخستین بار از ماه مه از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کند.

کاتلین بروکس، مدیر تحقیقات گروه معاملاتی XTB، با اشاره به وضعیت بازار گفت اگرچه تنش‌ها در خاورمیانه کاهش یافته، اما بحران همچنان به طور کامل پایان نیافته و همین مسئله می‌تواند مانع از افت قیمت نفت به کمتر از ۸۵ دلار در هر بشکه شود.

دیوید موریسون، تحلیلگر مؤسسه Trade Nation، نیز اظهار داشت که سرمایه‌گذاران امیدوارند کاهش تنش‌ها زمینه‌ساز ازسرگیری مذاکرات صلح باشد.

فروکش کردن نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت، همچنین احتمال افزایش دوباره تورم و تشدید سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی را کاهش داد و از بازارهای سهام حمایت کرد.

در اروپا، شاخص‌های بورس فرانکفورت، لندن و پاریس معاملات روز را با رشد به پایان رساندند و بازارهای آسیایی از جمله توکیو، سئول، هنگ‌کنگ و شانگهای نیز روندی صعودی داشتند. با این حال، در بازار آمریکا، بخشی از رشد اولیه شاخص‌ها از بین رفت و فشار بر سهام شرکت‌های فناوری موجب افت شاخص نزدک شد.

سرمایه‌گذاران همچنین در انتظار تصمیم‌های این هفته بانک‌های مرکزی هستند. انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه و بانک انگلستان روز پنجشنبه نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کنند.

جیم رید، تحلیلگر دویچه بانک، گفت سیاست‌گذاران پولی اکنون میان کاهش تدریجی تورم و خطر بازگشت فشارهای تورمی ناشی از نوسانات قیمت نفت با چالشی جدی روبه‌رو هستند.

در همین حال، بازارها چشم‌انتظار انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله مایکروسافت، متا، اپل و آمازون هستند؛ گزارش‌هایی که می‌تواند بر روند بازارهای جهانی در روزهای آینده تأثیرگذار باشد.

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