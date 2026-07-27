تأکید بر توسعه روابط دوجانبه در دیدار مسرور بارزانی و سرکنسول جدید کره جنوبی

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مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، بعدازظهر امروز دوشنبه ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶، از ایون گیو شیم، سرکنسول جدید کره جنوبی در اقلیم کوردستان، استقبال کرد.

در این دیدار، نخست‌وزیر آغاز مأموریت دیپلماتیک سرکنسول جدید کره جنوبی را تبریک گفت و برای وی در انجام مسئولیت‌هایش آرزوی موفقیت کرد. او همچنین بر آمادگی و حمایت دولت اقلیم کوردستان از مأموریت سرکنسول جدید تأکید کرد.

سرکنسول جدید کره جنوبی نیز با ابراز خرسندی از آغاز فعالیت خود در اقلیم کوردستان، بر اهمیت توسعه و تقویت روابط دوجانبه میان کره جنوبی و اقلیم کوردستان در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

ب.ن