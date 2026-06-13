سنتکام از انهدام پهپادهای ایرانی در تنگهی هرمز خبر داد
فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید پهپادهای تهاجمی با هدف ضربه زدن به ناوگان تجاری اعزام شده بودند
فرماندهی مرکزی آمریکا از سرنگونی چندین پهپاد ایرانی در تنگهی هرمز خبر داد؛ همزمان مقامات ایران و پاکستان از نهایی شدن متن توافق میان تهران و واشنتن سخن میگویند.
ارتش ایالات متحده، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۳ خرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد نیروهای این کشور چند فروند پهپاد ایرانی را که کشتیهای تجاری را در تنگهی هرمز هدف قرار داده بودند، سرنگون کردهاند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در حساب رسمی خود در شبکهی اجتماعی "ایکس" تأیید کرد که این پهپادهای تهاجمی با هدف ضربه زدن به ناوگان تجاری اعزام شده بودند، اما با این حال، تنگهی هرمز همچنان به روی تردد بینالمللی باز است.
همزمان با این تنشهای میدانی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، اعلام کرد که اگرچه هنوز یادداشت تفاهم به طور رسمی امضا نشده و احتمال تغییر در جزئیات وجود دارد، اما دستیابی به توافق از هر زمان دیگری نزدیکتر است. به گفتهی وی، رئوس اصلی این توافق شامل اعلام پایان جنگ در تمامی جبههها (از جمله لبنان)، لغو تحریمها، بازگشایی کامل تنگهی هرمز و کاهش سطح غنیسازی اورانیوم در داخل ایران است.
در همین راستا، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، تصریح کرد که متن نهایی و مورد توافق برای صلح میان تهران و واشنتن آماده شده است. وی تأکید کرد که اسلامآباد برای نهایی کردن گامهای پایانی، همکاری نزدیکی با هر دو طرف دارد.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، در اقدامی معنادار، پست وزیر امور خارجهی ایران در شبکهی اجتماعی "ایکس" را که در آن به نزدیکی توافق اشاره شده بود، بازنشر کرد. این اقدام به عنوان نشانهای از وجود نوعی تفاهم در پشت پرده و تمایل واشنتن به نهایی کردن این روند راهبردی تعبیر شده است. پروندهی هستهای ایران نیز قرار است در فازهای بعدی گفتگوها به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.