نتانیاهو میگوید با ترامپ در مورد عدم دستیابی ایران به سلاح هستهای «توافق کامل» دارد
اربیل (کوردستان۲۴)- بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، امروز جمعه ۱۲ ژوئن، یک روز پس از آنکه ترامپ از توافق قریبالوقوع با تهران خبر داد، گفت که او و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، «توافق کامل» دارند که مانع از دستیابی ایران به سلاح هستهای شوند.
نتانیاهو در بیانیهای گفت: «تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل هستم، ایران سلاح هستهای نخواهد داشت. توافق کامل بین من و رئیسجمهور ترامپ در این مورد وجود دارد.»
این در حالی است که خبرگزاری ایرنا امروز جمعه در گزارشی تأکید کرد ایران تنها در چارچوب «اصول اساسی جمهوری اسلامی» درباره برنامه هستهای خود با آمریکا مذاکره خواهد کرد. به نوشته این خبرگزاری، حق غنیسازی اورانیوم و حفظ ذخایر مواد غنیشده از جمله موضوعاتی است که تهران بر گنجاندن آنها در هر توافق نهایی با ایالات متحده تأکید دارد.
رسانههای دولتی ایران، امروز جمعه متن منتسب به پیشنویس توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن را منتشر کردند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد حملات برنامهریزیشده علیه ایران را لغو کرده و ابراز امیدواری کرد توافقی برای پایان دادن به جنگ در روزهای آینده به امضا برسد.
با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تأکید کرد که تهران هنوز درباره توافق احتمالی با آمریکا به «نتیجه نهایی» نرسیده است.
برنامه هستهای ایران همچنان یکی از اصلیترین محورهای اختلاف میان تهران و واشینگتن است. آمریکا طی سالهای گذشته خواستار محدود شدن توان غنیسازی ایران و انتقال ذخایر اورانیوم با غنای بالا به خارج از کشور بوده است، در حالی که ایران بر حق خود برای ادامه فعالیتهای هستهای صلحآمیز تأکید میکند.
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