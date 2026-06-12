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دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد احتمال دارد توافق جامع با ایران اواسط هفته جاری یا روز دوشنبه امضا شود. وی، در عین حال از تهران خواست تا اطلاعات نادرست منتشرشده در این زمینه را تصحیح کند.

به گزارش سرویس‌های خبری، دونالد ترامپ روز جمعه (۲۲ خرداد ۱۴۰۵) در یک گفتگو تلفنی با خبرگزاری "آکسیوس" اظهار داشت که همچنان انتظار دارد توافق جامع با جمهوری اسلامی ایران طی چند روز آینده (اواسط هفته یا روز دوشنبه) به امضا برسد.

ترامپ با مثبت ارزیابی کردن موضع‌گیری اخیر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفت: من از ایرانی‌ها خواسته‌ام درباره گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های دولتی خود پیرامون جزئیات این توافق، شفاف‌سازی کنند؛ چرا که این اطلاعات صحت ندارند.

هم‌زمان، یک مقام بلندپایه در دولت ترامپ در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که واشنگتن بین ۸۰ تا ۸۵ درصد اطمینان دارد که توافق مکتوب با ایران ظرف چند روز آینده امضا خواهد شد. این مقام مسئول افزود: هنوز به خط پایان نرسیده‌ایم، اما بسیار به آن نزدیکیم.

بر اساس اطلاعات فاش‌شده، این توافق شامل "برچیدن و انتقال کامل مواد هسته‌ای غنی‌شده ایران به ایالات متحده آمریکا، استقرار یک سیستم بازرسی و نظارتی بسیار سخت‌گیرانه و دقیق در تمامی تاسیسات هسته‌ای ایران و بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع محدودیت‌های دریایی برای تجارت جهانی" می‌باشد.

این مقام ارشد آمریکایی همچنین تاکید کرد که تفاهمات حاصل‌شده با ایران، شامل مسئله لبنان نیز می‌شود. وی، در واکنش به نگرانی‌های تل‌آویو گفت: زمانی که اسرائیل بندهای کامل این توافق را مشاهده کند، ابراز اطمینان خواهد کرد. ما مطمئن هستیم که اسرائیل وارد یک توافق صلح منطقه‌ای گسترده‌تر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که "کاهش چشمگیر تحریم‌ها" تنها بر اساس "میزان پایبندی و اجرای تعهدات" از سوی تهران صورت خواهد گرفت و ایران تنها زمانی از منافع اقتصادی آن بهره‌مند می‌شود که تعهدات خود را در عمل اجرا کند. این مقام آمریکایی درباره مخالفت‌های داخلی در ایران نیز افزود: برخی جریان‌ها در داخل ایران با این توافق موافق نیستند، اما ما بر این باوریم که حجم این مخالفت‌ها بسیار ناچیز و بی‌اهمیت است.

مواضع تهران و اسلام‌آباد

از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی "ایکس" نوشت: به امضای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بسیار نزدیک شده‌ایم.

عراقچی، در این پیام از رسانه‌ها خواست تا زمان نهایی شدن این تفاهم، از انتشار هرگونه گمانه‌زنی و شایعه در خصوص محتوای آن خودداری کنند.

هم‌زمان، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان نیز در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هم‌راستا با تلاش‌های فشرده و مستمر پاکستان برای میانجی‌گری، ما کاملاً از کمپین اطلاعاتی نادرستی که از سوی برخی طرف‌ها با هدف تخریب این توافق صلح در جریان است، آگاهی داریم.

نخست‌وزیر پاکستان در پایان تاکید کرد: صلح هیچ‌گاه تا این حد به ما نزدیک نبوده است.