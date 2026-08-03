2 ساعت پیش

عبدالله گولر، رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه (آکپارتی)، با هدف ایجاد وفاق ملی و آغاز مراحل قانونی پروژه‌ی "ترکیه‌ی بدون ترور"، جزئیات این طرح را با احزاب اپوزیسیون در میان می‌گذارد.

پارلمان ترکیه در هفته‌ی جاری دستور کار فشرده‌ای را برای بررسی پروژه‌ی "ترکیه‌ی بدون ترور" دنبال می‌کند. در این راستا، گام‌های قانونی برای تدوین "لایه‌ی چارچوب" مشخص شده است و مقرر شده عبدالله گولر، رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه (آکپارتی)، پیش‌نویس این پروژه را به احزاب اپوزیسیون ارائه دهد.

هدف از این اقدام، مدیریت یک فرآیند شفاف و دستیابی به توافقی گسترده با جریان‌های سیاسی کشور عنوان شده است. عبدالله گولر در نشست‌های خود با نمایندگان احزاب، محتوای پیش‌نویس و جدول زمانی اجرای این قانون را به بحث گذاشته و با آن‌ها رایزنی خواهد کرد.

در همین پیوند، نُعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، در هفته‌های گذشته طی دیدارهایی با رؤسا و فراکسیون‌های احزاب مختلف، بر اهمیت دستیابی به یک توافق جامع برای تحقق هدف "ترکیه‌ی بدون ترور" تأکید کرده بود. گزارش‌های رسیده از راهروهای پارلمان حاکی از آن است که پس از این رایزنی‌ها، پیشرفت‌های قابل توجهی در خصوص "لایه‌ی چارچوب" حاصل شده است.

انتظار می‌رود پس از پایان دور اول اطلاع‌رسانی‌ها در هفته‌ی جاری، پیش‌نویس نهایی این قانون به ریاست پارلمان تقدیم شود. از سوی دیگر، فراکسیون آکپارتی روند جمع‌آوری امضای نمایندگان خود برای این پیش‌نویس را آغاز کرده است.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تمامی نمایندگان فراکسیون حزب عدالت و توسعه موظف شده‌اند تا فردا ۴ اوت ۲۰۲۶ (۱۳ مرداد ۱۴۰۵) ساعت ۱۷:۰۰، امضای خود را پای این طرح ثبت کنند. این قانون به عنوان زیربنای راهبردی برای پایان دادن به فعالیت‌های تروریستی و تقویت ثبات داخلی در ترکیه محسوب می‌شود.