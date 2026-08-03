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مسرور بارزانی: با تمام توان از ایزدی‌های قربانی نسل‌کشی حمایت می‌کنیم

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
کوردستان مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان نسل‌کشی ایزدی‌ها

اربیل (کوردستان۲۴)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با تأکید بر ادامه حمایت از ایزدی‌های قربانی نسل‌کشی، اعلام کرد که دولت اقلیم با تمام توان برای پشتیبانی از نجات‌یافتگان، یافتن مفقودان و فراهم کردن زمینه بازگشت امن آوارگان ایزدی به مناطق خود تلاش می‌کند.

امروز دوشنبه ۳ اوت، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، پس از برگزاری مراسم دوازدهمین سالگرد نسل‌کشی ایزدی‌ها و کشتار جمعی شنگال، پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. این مراسم با حضور امیر و باباشیخ ایزدی‌ها، رئیس کلیسای کلدانی در عراق و جهان و همچنین نمایندگان چندین کشور در اقلیم کوردستان برگزار شد.

بارزانی نوشت: «امروز با احترام یاد قربانیان نسل‌کشی ایزدی‌ها و کشتار جمعی شنگال را گرامی می‌داریم و تأکید می‌کنیم که هرگز رنج آنان را فراموش نخواهیم کرد. مقاومت خواهران و برادران ایزدی ما پس از دوازده سال، همچنان برای همه کوردستان الهام‌بخش و مایه افتخار است.»

وی همچنین با ادای احترام به نیروهای پیشمرگ افزود: «در برابر صدها پیشمرگی که در راه آزادی و حفاظت از شنگال جان خود را فدا کردند، سر تعظیم فرود می‌آوریم.»

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در ادامه تأکید کرد: «با هر آنچه در توان داریم از نجات‌یافتگان حمایت می‌کنیم، برای یافتن افرادی که همچنان مفقود هستند تلاش خواهیم کرد و به آوارگان ایزدی کمک می‌کنیم تا با عزت، امنیت و سلامت به خانه‌های خود بازگردند.»

 

ب.ن

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