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اربیل (کوردستان۲۴)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با تأکید بر ادامه حمایت از ایزدی‌های قربانی نسل‌کشی، اعلام کرد که دولت اقلیم با تمام توان برای پشتیبانی از نجات‌یافتگان، یافتن مفقودان و فراهم کردن زمینه بازگشت امن آوارگان ایزدی به مناطق خود تلاش می‌کند.

امروز دوشنبه ۳ اوت، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، پس از برگزاری مراسم دوازدهمین سالگرد نسل‌کشی ایزدی‌ها و کشتار جمعی شنگال، پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. این مراسم با حضور امیر و باباشیخ ایزدی‌ها، رئیس کلیسای کلدانی در عراق و جهان و همچنین نمایندگان چندین کشور در اقلیم کوردستان برگزار شد.

بارزانی نوشت: «امروز با احترام یاد قربانیان نسل‌کشی ایزدی‌ها و کشتار جمعی شنگال را گرامی می‌داریم و تأکید می‌کنیم که هرگز رنج آنان را فراموش نخواهیم کرد. مقاومت خواهران و برادران ایزدی ما پس از دوازده سال، همچنان برای همه کوردستان الهام‌بخش و مایه افتخار است.»

وی همچنین با ادای احترام به نیروهای پیشمرگ افزود: «در برابر صدها پیشمرگی که در راه آزادی و حفاظت از شنگال جان خود را فدا کردند، سر تعظیم فرود می‌آوریم.»

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در ادامه تأکید کرد: «با هر آنچه در توان داریم از نجات‌یافتگان حمایت می‌کنیم، برای یافتن افرادی که همچنان مفقود هستند تلاش خواهیم کرد و به آوارگان ایزدی کمک می‌کنیم تا با عزت، امنیت و سلامت به خانه‌های خود بازگردند.»

Today, we honored the memory of the victims of the Ezidi Genocide and reaffirmed that their suffering will never be forgotten. Twelve years after the Genocide, the resilience of our Ezidi sisters and brothers remains a source of strength and pride for all of Kurdistan.



We… pic.twitter.com/PE0mNgGcnH — Masrour Barzani (@masrourbarzani) August 3, 2026

ب.ن