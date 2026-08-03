پرزیدنت بارزانی: کوردستان همچنان مهد همزیستی، برادری و همبستگی باقی خواهد ماند

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اربیل (کوردستان۲۴)- پرزیدنت بارزانی در دیدار با پاتریارک کلیسای کلدانی در عراق و جهان، بر جایگاه کوردستان به ‌عنوان نماد همزیستی و برادری میان همه جوامع تأکید کرد. پاتریارک کلیسای کلدانی نیز از تلاش‌های پرزیدنت بارزانی در حمایت از حقوق مسیحیان و دیگر جوامع ملیتی و دینی عراق و اقلیم کوردستان قدردانی کرد.

بارگاه بارزانی اعلام کرد که امروز دوشنبه ۳ اوت ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی، از پاتریارک مار پولسی سوم نونا، پاتریارک کلیسای کلدانی در عراق و جهان، استقبال کرد.

بر اساس بیانیه بارگاه بارزانی، پاتریارک کلیسای کلدانی در این دیدار از تلاش‌های مستمر پرزیدنت بارزانی برای حفاظت از حقوق و خواسته‌های مسیحیان و دیگر جوامع ملیتی و دینی عراق و اقلیم کوردستان قدردانی کرد. وی همچنین نقش پرزیدنت بارزانی را در تقویت برادری، ترویج فرهنگ همزیستی و حمایت از تمامی جوامع، نقشی پدرانه و اثرگذار توصیف کرد.

در بیانیه آمده است که در این دیدار، پرزیدنت بارزانی با اشاره به فداکاری‌ها و مبارزات مشترک همه جوامع کوردستان، تأکید کرد که وجود فرهنگ همزیستی در کوردستان مایه افتخار است و همه ما در شادی و سختی یکدیگر، همدل و سهیم هستیم و کوردستان همچنان مهد همزیستی، برادری و همبستگی باقی خواهد ماند.

ب.ن