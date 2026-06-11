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اربیل (کوردستان۲۴)- مدیرکل کشاورزی دهوک می‌گوید امسال تولید برنج در این استان در مقایسه با سال گذشته دو برابر خواهد شد و هم‌زمان برنامه‌هایی برای افزایش صادرات این محصول به بازارهای اروپایی در دست اجرا است.

احمد جمیل، مدیرکل کشاورزی استان دهوک، امروز پنج‌شنبه ۱۱ ژوئن، به کوردستان۲۴ گفت که امسال حدود ۳۲ هزار دونم از اراضی این استان زیر کشت برنج رفته است.

به گفته او، افزایش میزان بارندگی، موفقیت طرح‌های آبیاری و حمایت‌های دولتی از کشاورزان، موجب خواهد شد تولید برنج در سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شود و به حدود ۴۰ هزار تن برسد.

او تأکید کرد که تولید امسال نه ‌تنها نیاز بازار داخلی را تأمین خواهد کرد، بلکه زمینه را برای افزایش صادرات نیز فراهم می‌کند. وی افزود که مسئولان بخش کشاورزی در نظر دارند در سال آینده بخش قابل توجهی از برنج تولیدی را به بازارهای اروپایی صادر کنند.

مدیرکل کشاورزی دهوک با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی اقلیم کوردستان گفت که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تن برنج به کشورهای اروپایی صادر شده و برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش این رقم در سال جاری ادامه دارد.

وی کیفیت بالای برنج تولیدی دهوک را یکی از عوامل اصلی استقبال بازارهای داخلی و خارجی از این محصول دانست و گفت که این محصول در اروپا نیز از تقاضای بالایی برخوردار است.

احمد جمیل، در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به محدودیت‌ها و موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات کشاورزی به استان‌های مرکزی و جنوبی عراق ابراز نگرانی کرد و گفت در بسیاری موارد اجازه انتقال محصولات به این مناطق صادر نمی‌شود.

او افزود که در سال گذشته ۲۸۹ هزار تن از محصولات کشاورزی اقلیم کوردستان به استان‌های مرکزی و جنوبی عراق صادر شد و در صورت نبود این محدودیت‌ها، حجم صادرات می‌توانست بیشتر باشد.

به گفته مدیرکل کشاورزی دهوک، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲۰ هزار تن محصول کشاورزی صادر شده و پیش‌بینی می‌شود این میزان طی دو ماه آینده دو برابر شود.

جمیل همچنین حمایت‌های کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان از بخش کشاورزی را عامل مهمی در رونق تولید دانست و گفت این سیاست‌ها موجب بازگشت بسیاری از روستاییان به مناطق خود و ازسرگیری فعالیت‌های کشاورزی شده است. به گفته وی، بخش کشاورزی اکنون حدود ۴۰ درصد از اقتصاد استان دهوک را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دولت اقلیم کوردستان طی سال‌های اخیر برنامه‌های حمایتی متعددی برای توسعه تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی اجرا کرده است. در همین راستا، در سال ۲۰۲۳ برنج و سماق تولیدشده در شهر آکری به کشورهای آلمان و سوئد صادر شد.

استان دهوک علاوه بر برنج، سالانه هزاران تن سیب‌زمینی، سیب، انگور و دیگر محصولات کشاورزی را به استان‌های مرکزی و جنوبی عراق و همچنین کشورهای همسایه و حوزه خلیج صادر می‌کند.

ب.ن