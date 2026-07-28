اوکراین اتهامات مشاور امنیت ملی عراق را به شدت رد کرد
وزارت امور خارجهی اوکراین با بیاساس خواندن ادعاهای مربوط به دخالت در حملات علیه تاسیسات عراق، این اظهارات را همسو با راهبردهای تبلیغاتی روسیه دانست.
وزارت امور خارجهی اوکراین روز سهشنبه، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۷ مرداد ۱۴۰۵)، با صدور بیانیهای رسمی، به اظهارات قاسم عبودی، مشاور امنیت ملی عراق واکنش نشان داد. این وزارتخانه اتهامات مطرحشده مبنی بر بازداشت گروهی که گویا به دستور کییف به تاسیسات عراق حمله کردهاند را "بیاساس و نادرست" توصیف و آن را به طور کامل رد کرد.
اوکراین در این بیانیه تاکید کرد که هیچگونه سند یا مدرکی برای اثبات این اتهامات وجود ندارد و خاطرنشان کرد که حتی خود این مقام عراقی در مصاحبهی تلویزیونیاش اعتراف کرده که پرونده پیچیده است و به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
وزارت امور خارجهی اوکراین تصریح کرد: "پذیرفتنی نیست که یک مقام ارشد از کشوری دوست، بدون ارائهی هیچگونه شواهد رسمی، چنین ادعاهایی را در رسانههای عمومی مطرح کند." در این بیانیه همچنین آمده است که کییف تنها از طریق نمایشگرهای تلویزیون در جریان این اتهامات قرار گرفته و هیچگونه اطلاعات قبلی یا هشدار رسمی از طریق کانالهای دیپلماتیک دریافت نکرده است.
کییف این نوع برخورد را مغایر با اصول احترام متقابل دانست و هشدار داد که چنین اقداماتی به روابط دوجانبهی میان دو کشور آسیب میزند. با این حال، وزارت امور خارجهی اوکراین تاکید کرد که عراق همچنان یک شریک مهم برای این کشور در خاورمیانه محسوب میشود و کییف بر توسعهی روابط سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه در راستای منافع مشترک طرفین اصرار دارد.
در بخش دیگری از این بیانیه، وزارت امور خارجهی اوکراین هشدار داد که این نوع اتهامات کاملاً با راهبردها و تبلیغات روسیه همسو است که هدف آن تخریب شهرت بینالمللی اوکراین و ایجاد تنش در روابط این کشور با کشورهای منطقه است. اوکراین احتمال داد که این حوادث نتیجهی تأثیرات رسانهای خارجی یا بخشی از یک عملیات روانی مخرب برای تضعیف شراکت میان کییف و بغداد باشد.
بر این اساس، از دولت عراق خواسته شده است تا با اتخاذ تدابیر مناسب، از بهکارگیری نهادهای رسمی برای انتشار اطلاعات نادرست و گمراهکننده که تنها به سود طرفهای ثالث تمام میشود، جلوگیری کند.
این واکنش تند دیپلماتیک پس از آن صورت گرفت که قاسم عبودی، مشاور امنیت ملی عراق در یک مصاحبهی تلویزیونی مدعی شد دستگاههای اطلاعاتی این کشور گروهی را دستگیر کردهاند که اعتراف کردهاند به سود اوکراین به برخی از تاسیسات عراق حمله کردهاند. وی در آن گفتگو بدون اشاره به جزئیات یا مکانهای دقیق، مدعی شده بود که تحقیقات در این پروندهی پیچیده همچنان ادامه دارد.