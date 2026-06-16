وزیر امور خارجه‌ی ایران بر پیوند ناگسستنی میان توقف درگیری‌ها در لبنان و خاتمه‌ی جنگ در منطقه تأکید کرد

4 ساعت پیش

وزیر امور خارجه‌ی ایران از آغاز اجرای تفاهم‌نامه‌ی تهران و واشینگتن از روز جمعه خبر داد و بر پیوند ناگسستنی میان توقف درگیری‌ها در لبنان و خاتمه‌ی جنگ در منطقه تأکید کرد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران روز سه‌شنبه، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵)، در یک کنفرانس مطبوعاتی به تشریح جزئیات توافق میان تهران و واشینگتن پرداخت. وی تصریح کرد که اعلام رسمی پایان جنگ، کلیدی‌ترین رویداد در مرحله‌ی نخست این توافق است. به گفته‌ی وی، اجرای رسمی این تفاهم‌نامه از روز جمعه، ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد)، آغاز خواهد شد.

وزیر امور خارجه‌ی ایران در خصوص وضعیت پرونده‌ی هسته‌ای و موضوع تحریم‌ها خاطرنشان کرد که این دو پرونده در مرحله‌ی نهایی مذاکرات گنجانده شده‌اند. عباس عراقچی اعلام کرد که در طول بازه‌ی ۶۰ روزه‌ی مذاکره با ایالات متحده‌ی آمریکا، موضوعات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها به صورت دقیق و راهبردی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

عباس عراقچی با اشاره به ارتباط میان جبهه‌های مختلف درگیری، اظهار داشت که توقف جنگ در لبنان یک موضوع الزام‌آور برای خاتمه‌ی وضعیت جنگی با ایران محسوب می‌شود. وی تأکید کرد که روز گذشته پایان فوری و قطعی درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها، از جمله جبهه‌ی لبنان، اعلام شده است.

وزیر امور خارجه‌ی ایران در ادامه‌ی توضیحات خود افزود که در این تفاهم‌نامه، ایران و اسرائیل به عنوان طرف‌های اول و ایران و حزب‌الله به عنوان طرف‌های دوم قلمداد می‌شوند. وی هشدار داد که هرگونه حمله‌ی نظامی اسرائیل به خاک لبنان یا تداوم اشغالگری، به منزله‌ی نقض صریح این تفاهم‌نامه تلقی خواهد شد.

عباس عراقچی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد که خروج کامل نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان، بخشی جدایی‌ناپذیر از روند پایان جنگ با ایران است و بدون تحقق این امر، درگیری‌ها خاتمه نخواهد یافت.