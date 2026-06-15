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اربیل (کوردستان۲۴)- جنبش حماس امروز دوشنبه ۱۵ ژوئن، از توافق اعلام‌شده میان ایران و ایالات متحده استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که این توافق به کاهش تنش‌ها و پایان درگیری‌ها در منطقه، به‌ ویژه در نوار غزه، کمک کند.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که از «یادداشت تفاهم» میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا استقبال می‌کند. این گروه همچنین از ایران به دلیل آنچه «استقامت در برابر فشارها و چالش‌ها» خواند، قدردانی کرد.

در این بیانیه آمده است که حماس امیدوار است این توافق به افزایش ثبات منطقه‌ای کمک کند و زمینه را برای توقف جنگ در غزه و پایان حملات علیه لبنان و دیگر جبهه‌های منطقه فراهم سازد.

این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که با وجود آتش‌بس اعلام‌شده در غزه، اسرائیل و حماس همچنان یکدیگر را به نقض توافق متهم می‌کنند و درگیری‌ها به ‌طور کامل متوقف نشده است.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه که تحت مدیریت حماس فعالیت می‌کند، از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۰ اکتبر سال گذشته تاکنون دست‌کم ۹۹۲ فلسطینی در این باریکه کشته شده‌اند. ارتش اسرائیل نیز در همین دوره از کشته شدن پنج نظامی خود خبر داده است.

همزمان، تنش‌ها در جبهه لبنان نیز ادامه دارد. حزب‌الله لبنان امروز دوشنبه اعلام کرد نیروهایش مانع پیشروی یک یگان اسرائیلی در جنوب لبنان شده‌اند.

این گروه در بیانیه‌ای گفت نیروهایش با استفاده از موشک و پهپاد یک نیروی اسرائیلی شامل دو تانک مرکاوا و یک بولدوزر نظامی را در نزدیکی شهر کفر تبنیت در جنوب لبنان هدف قرار داده و مانع پیشروی آن شده‌اند.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی پیش‌تر در همان منطقه خودرویی را هدف قرار داده و راننده آن را کشته است. این رسانه این حمله را نخستین حمله مرگبار گزارش‌شده پس از اعلام توافق میان ایران و آمریکا توصیف کرد.

جزئیات توافق اعلام‌شده برای پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه هنوز به ‌طور رسمی منتشر نشده است. با این حال، ایران و برخی منابع میانجی‌گر اعلام کرده‌اند که این توافق جبهه لبنان را نیز در بر می‌گیرد.

در مقابل، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، ساعاتی پس از اعلام توافق تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی در لبنان، سوریه و غزه برای مدتی نامحدود باقی خواهند ماند.

در همین حال، یک منبع رسمی لبنانی به خبرگزاری فرانسه گفت که دولت لبنان از مفاد توافق و زمان اجرای هرگونه آتش‌بس احتمالی اطلاعی دریافت نکرده است.

این تحولات نشان می‌دهد که با وجود استقبال برخی بازیگران منطقه‌ای از توافق اعلام‌شده میان ایران و آمریکا، وضعیت میدانی در غزه و لبنان همچنان شکننده است و نشانه‌ای از توقف کامل درگیری‌ها مشاهده نمی‌شود.

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