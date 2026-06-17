ادامه کاهش قیمت نفت پس از توافق آمریکا و ایران

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اربیل (کوردستان۲۴)- قیمت نفت امروز پنجشنبه ۱۸ ژوئن، پس از اعلام امضای توافق میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران با هدف پایان دادن به درگیری‌های اخیر و بازگشایی تنگه هرمز، بار دیگر کاهش یافت.

معامله‌گران این توافق را نشانه‌ای از احتمال کاهش تنش‌ها در منطقه و تداوم جریان عرضه انرژی ارزیابی کردند.

توجه بازارها اکنون به تنگه هرمز معطوف شده است؛ آبراهی راهبردی که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند. بر اساس متن توافق منتشرشده، ایران متعهد شده است عبور و مرور دریایی در این گذرگاه را از سر بگیرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی اعمال‌شده علیه بنادر ایران را لغو کند.

بر اساس مفاد اعلام‌شده، واشینگتن همچنین متعهد به لغو تحریم‌های نفتی علیه ایران شده و قرار است آزادسازی ۳۰۰ میلیارد دلار از یک صندوق بازسازی را تسهیل کند. در مقابل، ایران با رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود موافقت کرده تا زمینه برای مذاکرات درباره یک توافق بلندمدت فراهم شود.

کاهش قیمت نفت

بهای نفت خام در معاملات امروز پنجشنبه بیش از یک درصد کاهش یافت و به روند نزولی روزهای اخیر ادامه داد. از زمان آغاز گمانه‌زنی‌ها درباره دستیابی به توافق، هر دو شاخص اصلی نفتی بیش از ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند.

استفن اینس، تحلیلگر مؤسسه SPI Asset Management، در یادداشتی نوشت: «امضای یک تفاهم‌نامه و شکل‌گیری مسیری سریع‌تر برای بازگشایی تنگه هرمز می‌تواند بخشی از حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی موجود در قیمت نفت را از بین ببرد.»

او افزود: «بازار نفت تنها ریسک جنگ را قیمت‌گذاری نمی‌کرد، بلکه احتمال کاهش ذخایر و اختلال در جریان صادرات انرژی از خلیج فارس را نیز در نظر داشت.»

عملکرد بازارها

تا ساعت ۰۲:۴۵ به وقت گرینویچ:

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با ۱.۷ درصد کاهش به ۷۵.۴۷ دلار در هر بشکه رسید.

نفت خام برنت دریای شمال با ۱.۴ درصد کاهش در سطح ۷۸.۴۲ دلار در هر بشکه معامله شد.

قرار است مذاکرات میان واشینگتن و تهران پس از توافق صلحی که جزئیات نهایی آن، از جمله موضوع برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها، هنوز مشخص نشده است، برای دستیابی به توافق نهایی از روز جمعه در تفرجگاه کوهستانی بورگن‌استوک در سوئیس آغاز شود.

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