دیپلماسی در قلب سوئیس؛ تلاش برای پایان دادن به دههها تنش میان واشنتن و تهران
عباس عراقچی و فرستادگان ویژهی دونالد ترامپ برای آغاز گفتگوهای راهبردی وارد سوئیس شدند؛ رئیسجمهور آمریکا از حلوفصل تمامی اختلافات در یک بازهی ۶۰ روزه ابراز خوشبینی کرد.
به گزارش منابع آگاه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، امروز شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۰ خرداد ۱۴۰۵) با هدف آغاز دور جدیدی از مذاکرات، راهی سوئیس شده است. همزمان، استیو ویتکوف، فرستادهی ویژهی کاخ سفید و جارد کوشنر، نمایندهی دونالد ترامپ نیز در این کشور حضور دارند. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز با استقرار در سوئیس، رایزنیهای فنی خود را با تیمهای آمریکایی برای بررسی جنبههای هنری توافق هستهای احتمالی آغاز کرده است.
منابع دیپلماتیک اعلام کردند که تهران به طرفهای واسطه ابلاغ کرده است که توقف جنگ در لبنان، هستهی اصلی گفتگوها و شرطی اساسی برای موفقیت مذاکرات میان واشنتن و تهران محسوب میشود. مقامات ایرانی تأکید دارند که پیش از ورود به هرگونه گفتگوی فنی، باید آتشبس در لبنان به طور کامل اجرایی شود. این در حالی است که قرار بود مذاکرات از روز جمعه آغاز شود، اما تشدید تحرکات نظامی اسرائیل در لبنان، این فرایند را با تأخیر مواجه کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با ابراز رضایت از روند طی شده، تفاهمهای اخیر را به مثابهی "تسلیم بیقیدوشرط ایران" توصیف کرد. وی با اشاره به اینکه جنگ با ایران سختترین مناقشه در میان ۸ بحرانی بوده که او به آنها پایان داده است، تصریح کرد: "ما همچنان مسیر دیپلماسی را ترجیح میدهیم، اما در صورت شکست مذاکرات، گزینههایی را به کار میبندیم که برای ایرانیها خوشایند نخواهد بود."
رئیسجمهور آمریکا همچنین از نقش عربستان سعودی، قطر و امارات متحدهی عربی در آرامسازی فضا قدردانی کرد و روابط واشنتن با این کشورها را "استثنایی" خواند. دونالد ترامپ با اشاره به پیامدهای اقتصادی این تفاهم، اعلام کرد که پس از توافقات اولیه، تنگهی هرمز شاهد رونقی بیسابقه بوده و روزانه حدود ۷۰۰ کشتی از آن عبور میکنند که این امر منجر به بازگشت قدرتمند نفت به بازارها و کاهش قیمتها خواهد شد.