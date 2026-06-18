«تاکنون تاریخ جدیدی برای برگزاری مذاکرات تعیین نشده است»

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- مذاکرات میان ایران و ایالات متحده که قرار بود امروز جمعه ۱۹ ژوئن در سوئیس برگزار شود، به تعویق افتاد. این تصمیم روند اجرای توافق‌نامه چارچوبی را که به‌ تازگی با هدف پایان دادن به هفته‌ها تنش و درگیری در خاورمیانه امضا شده بود، با وقفه روبه‌رو کرده است.

وزارت امور خارجه سوئیس اعلام کرد که دور نخست این مذاکرات طبق برنامه برگزار نخواهد شد و افزود که تاکنون تاریخ جدیدی برای آن تعیین نشده است.

این تعویق پس از لغو سفر جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا به سوئیس رخ داد؛ سفری که انتظار می‌رفت در جریان آن ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده داشته باشد. کاخ سفید دلیل این تصمیم را «مشکلات لجستیکی حل‌نشده» عنوان کرده است.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران نیز در سایه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و ادامه عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان، اعزام هیئت خود را به تعویق انداخته است.

قرار بود این نشست در سوئیس آغازگر روندی ۶۰ روزه از مذاکرات باشد؛ روندی که بر اساس یک توافق‌نامه چارچوبی ۱۴ ماده‌ای شکل گرفته و اعلام شد این توافق به ‌صورت غیرحضوری از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، امضا شده است.

بر اساس این توافق، ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را لغو کرده و زمینه ازسرگیری تردد کشتی‌های تجاری از طریق تنگه راهبردی هرمز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان، فراهم شده است.

انتظار می‌رفت مذاکرات فنی به برخی از حساس‌ترین موضوعات میان تهران و واشینگتن بپردازد؛ از جمله آینده برنامه هسته‌ای ایران، نحوه امحا یا رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم غنی‌شده و همچنین تدوین نقشه راهی برای دستیابی به آتش‌بسی دائمی.

تعویق این مذاکرات، ابهام‌هایی را درباره زمان ازسرگیری گفت‌وگوها ایجاد کرده است؛ هرچند توافق چارچوبی گسترده‌تر همچنان به قوت خود باقی است. دیپلمات‌ها هنوز زمان احتمالی برگزاری دور بعدی مذاکرات را اعلام نکرده‌اند.

ب.ن