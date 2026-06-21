عراقچی: به پیشرفتهای بزرگی دست یافتهایم
وزیر امور خارجه ایران از موفقیت میانجیگریهای قطر و پاکستان برای پایان دادن به جنگ لبنان و ایجاد تغییرات بنیادین در روند گفتگو با آمریکا خبر داد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که تلاشهای دیپلماتیک قطر و پاکستان به پیشرفتهای قابل توجهی در راستای توقف درگیریها در لبنان منجر شده است. وی همچنین تصریح کرد که روند مذاکرات با ایالات متحده آمریکا شاهد تحولات و تغییرات مهمی بوده است.
وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی ایکس (توییتر سابق) فاش کرد که در پی این مذاکرات، صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران از شمول تحریمها خارج و محدودیتهای اقتصادی لغو شده است. عراقچی همچنین از آزادسازی بخشی از داراییهای مسدود شدهی ایران خبر داد و تأکید کرد که بهزودی برنامهی گستردهای برای بازسازی و توسعهی عمرانی کشور آغاز خواهد شد.
عراقچی در ادامهی سخنان خود، موفقیت هستهی تشکیلشده برای جلوگیری از گسترش تنشها در لبنان را یک "آزمون واقعی" توصیف کرد. بر اساس اظهارات وی، طرفین بر سر استقرار یک سازوکار راهبردی جهت تأمین امنیت تردد کشتیها در تنگهی هرمز به توافق رسیدهاند.
مطابق با بیانیهی مشترک صادر شده از سوی دولتهای قطر و پاکستان که نظارت بر مذاکرات "بورگنشتوک" در سوئیس را بر عهده داشتند، طرفین بر سر یک نقشهی راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف مدت ۶۰ روز موافقت کردهاند.
در همین راستا مقرر شده است یک کمیتهی عالی جهت نظارت سیاسی بر این فرایند تشکیل شود و گروههای کاری ویژهای برای رسیدگی به پروندهی هستهای، رفع تحریمها و حل اختلافات آغاز به کار کنند. همچنین یک کانال ارتباطی مستقیم برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم یا حوادث ناخواسته در منطقه ایجاد خواهد شد.
وزارت امور خارجه ایران خاطرنشان کرد که اگرچه دور نخست مذاکرات سطح بالا به پایان رسیده است، اما تیمهای فنی برای نهایی کردن جزئیات مربوط به تعهدات طرف مقابل، همچنان در سوئیس حضور دارند.