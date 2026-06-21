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اربیل (کوردستان۲۴)- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز یکشنبه ۲۱ ژوئن، تهدید کرد که اگر ایران مانع «ایجاد مشکل» از سوی حزب‌الله نشود، آمریکا به این کشور حمله خواهد کرد. این اظهارات همزمان با آغاز مذاکرات میان مقامات ارشد آمریکا و ایران در سوئیس مطرح شد.

این مذاکرات در شرایطی آغاز شده است که درگیری‌های روزهای اخیر میان ارتش اسرائیل و حزب‌الله، متحد تهران، در جنوب لبنان نگرانی‌هایی را درباره احتمال به خطر افتادن توافق اولیه صلح میان تهران و واشینگتن ایجاد کرده است.

ترامپ در حساب خود در شبکه اجتماعی «تروث» نوشت: «ایران باید فوراً مانع از ایجاد مشکل توسط نیروهای نیابتی پردرآمد خود در لبنان شود. اگر این کار را نکنند، ما دوباره به ایران ضربه سختی خواهیم زد، درست مانند هفته گذشته، اما شدیدتر!!!»

حملات هوایی اسرائیل به مناطق شرقی و جنوبی لبنان در روز شنبه، پیش از فروکش کردن درگیری‌ها در همان شب، دست‌کم ۳۰ کشته بر جای گذاشت. پس از آن، به ارتش اسرائیل دستور داده شد که درگیری با حزب‌الله را متوقف کند.

بر اساس یادداشت تفاهمی که روز چهارشنبه میان ایالات متحده و ایران امضا شد، توقف خصومت‌ها در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، مورد تأکید قرار گرفته است.

در آغاز مذاکرات امروز یکشنبه در سوئیس، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که «در چند روز گذشته پیشرفت بزرگی در تضمین آتش‌بس در لبنان مشاهده کرده است.»

او افزود: «همه ما برای صلح منطقه‌ای تلاش می‌کنیم. من واقعاً از جایگاه خود در لبنان احساس خوبی دارم. هنوز چیزهای بیشتری برای از بین بردن وجود دارد، اما ما به تلاش خود ادامه خواهیم داد.»

ونس همچنین تأکید کرد که ترامپ و ایالات متحده در ماه‌های اخیر بیش از هر کشور دیگری برای توقف درگیری‌ها در لبنان تلاش کرده‌اند.

ای‌اف‌پی/ب.ن