اخبار

هشدار صریح فرمانده نیروی قدس به اسرائیل: عقب‌نشینی نکنید، اخراجتان می‌کنیم

اسماعیل قاآنی فرمانده‌ لشکر قدس سپاه پاسداران
اسماعیل قاآنی فرمانده‌ لشکر قدس سپاه پاسداران
ایران قاآنی لبنان اسرائیل

اسماعیل قاآنی با تأکید بر لزوم خروج فوری نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، هشدار داد که تداوم اشغالگری با واکنشی سخت و شکست خفت‌بار مواجه خواهد شد.

اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در پیامی صریح، ارتش اسرائیل را مورد خطاب قرار داد و بر لزوم پایان دادن به اشغالگری در خاک لبنان تأکید کرد.

قاآنی این پیام را علاوه بر زبان فارسی، به زبان‌های عربی، عبری و انگلیسی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است. وی در این پیام هشدار داد: "اگر اشغالگران اسرائیلی با پای خود از جنوب لبنان عقب‌نشینی نکنند، با سرافکندگی، شکست و به‌اجبار اخراج خواهند شد." فرمانده نیروی قدس همچنین افزود که پافشاری بر تجاوزگری و اشغالگری، نتیجه‌ای جز ذلت و شکست برای این رژیم به همراه نخواهد داشت.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که به‌رغم برقراری آتش‌بس، ارتش اسرائیل همچنان به حملات خود علیه مناطق جنوبی لبنان و مواضع حزب‌الله ادامه می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت دولت لبنان، تنها در ۴ روز گذشته بر اثر این حملات، بیش از ۱۰۰ شهروند لبنانی جان خود را از دست داده‌اند.

در همین پیوند، روز یکشنبه یک دور دیگر از مذاکرات میان ایران و آمریکا در سوئیس برگزار شد که محور اصلی آن موضوع لبنان و عقب‌نشینی ارتش اسرائیل از مناطق جنوبی این کشور بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که مسئله‌ی لبنان به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن در دستور کار قرار گرفته است.

 
مصطفی ابراهیم ,