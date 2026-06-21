1 ساعت پیش

اسماعیل قاآنی با تأکید بر لزوم خروج فوری نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، هشدار داد که تداوم اشغالگری با واکنشی سخت و شکست خفت‌بار مواجه خواهد شد.

اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در پیامی صریح، ارتش اسرائیل را مورد خطاب قرار داد و بر لزوم پایان دادن به اشغالگری در خاک لبنان تأکید کرد.

قاآنی این پیام را علاوه بر زبان فارسی، به زبان‌های عربی، عبری و انگلیسی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است. وی در این پیام هشدار داد: "اگر اشغالگران اسرائیلی با پای خود از جنوب لبنان عقب‌نشینی نکنند، با سرافکندگی، شکست و به‌اجبار اخراج خواهند شد." فرمانده نیروی قدس همچنین افزود که پافشاری بر تجاوزگری و اشغالگری، نتیجه‌ای جز ذلت و شکست برای این رژیم به همراه نخواهد داشت.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که به‌رغم برقراری آتش‌بس، ارتش اسرائیل همچنان به حملات خود علیه مناطق جنوبی لبنان و مواضع حزب‌الله ادامه می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت دولت لبنان، تنها در ۴ روز گذشته بر اثر این حملات، بیش از ۱۰۰ شهروند لبنانی جان خود را از دست داده‌اند.

در همین پیوند، روز یکشنبه یک دور دیگر از مذاکرات میان ایران و آمریکا در سوئیس برگزار شد که محور اصلی آن موضوع لبنان و عقب‌نشینی ارتش اسرائیل از مناطق جنوبی این کشور بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که مسئله‌ی لبنان به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن در دستور کار قرار گرفته است.