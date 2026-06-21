دور اول مذاکرات آمریکا و ایران به اتمام رسید

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اربیل (کوردستان۲۴)- خبرگزاری فارس ایران به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که عصر امروز یکشنبه ۲۱ ژوئن، دور اول مذاکرآمریکا و ایران در سوئیس به اتمام رسید.

بر پایه گزارش، مذاکره ۸۰ دقیقه به طول انجامیده و برای مشورت‌های داخلی متوقف شده است.

در دور اول مذاکرات که تحت عنوان نشست دریاچه لوسرن در هتل بورگن اشتوک سوئیس آغاز شد، هیئت‌های آمریکا، ایران، قطر و پاکستان حضور داشتند.

هیئت مذاکره‌کننده ایرانی را محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و هیئت آمریکایی را جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا بر عهده دارند. همچنین شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر نیز هیئت‌های پاکستانی و قطری را به ‌عنوان میانجی و تسهیلگر مذاکرات ریاست می‌کنند.

تلویزیون رسمی ایران به نقل از منابعی اعلام کرد که در دور اول مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو نشده است.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان قبل از آغاز مذاکرات ابراز امیدواری کرد که نتایج مطلوب در پی داشته باشد.

جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعلام کرد که که دونالد ترامپ از هیئت مذاکره کننده آمریکایی خواسته است «فصلی جدید از روابط با مردم ایران را آغاز کنند.»

گفت‌وگوها در پشت درهای بسته انجام می‌شوند و بر اجرای مفاد تفاهم‌نامه امضاه شده بین دو طرف متمرکز هستند.

ب.ن