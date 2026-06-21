وزارت خارجه سوئیس: مذاکرات ایران و آمریکا سازنده بود
در مذاکرات ایران و آمریکا بر سر نقشهی راه ۶۰ روزه توافق شد
دولت سوئیس با استقبال از پیشرفتهای حاصلشده در گفتگوهای دیپلماتیک میان تهران و واشینگتن، از تشکیل کمیتهی عالی برای نظارت بر روند توافق نهایی و ایجاد خط ارتباطی مستقیم خبر داد.
وزارت امور خارجه سوئیس روز دوشنبه ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱ تیر ۱۴۰۵) اعلام کرد که گفتگوهای غیرمستقیم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در این کشور با پیشرفتهای سازندهای همراه بوده است. بر اساس بیانیهی رسمی این وزارتخانه که در اختیار وبسایت "کوردستان ۲۴" قرار گرفته است، سوئیس از نتایج مثبت به دست آمده در جریان مذاکرات فشردهی شب گذشته (فاصلهی ۲۱ تا ۲۲ ژوئن) در منطقهی "بورگناشتوک" که با حضور میانجیها برگزار شد، استقبال میکند.
تشکیل کمیتهی عالی و تدوین نقشهی راه
دولت سوئیس ضمن ابراز خرسندی از توافق طرفین برای تشکیل یک کمیتهی عالی بر اساس یادداشت تفاهم مشترک، این اقدام را گامی مثبت جهت سازماندهی مراحل بعدی فرآیندهای سیاسی و فنی توصیف کرد. وزارت امور خارجه سوئیس به طور ویژه از توافق بر سر یک نقشهی راه برای دستیابی به توافق نهایی در مدت ۶۰ روز استقبال و تاکید کرد که این موضوع زمینهساز آغاز سریع گفتگوهای فنی جدید خواهد بود.
این وزارتخانه همچنین بر آمادگی کامل برن برای حمایت از این فرآیند با هدف کاهش تنشها، بازگرداندن ثبات و تحکیم صلح در منطقه تاکید کرده است.
جزئیات توافقنامهی پنجگانه در نشست چهارجانبه
پیش از این در روز یکشنبه ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۱ خرداد ۱۴۰۵)، نشست سران با حضور نمایندگان ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و قطر در منطقهی "بورگناشتوک" سوئیس برگزار شد. پس از پایان این نشست، کشورهای قطر و پاکستان که نقش میانجی را ایفا میکنند، در بیانیهی مشترکی جزئیات توافقهای صورتگرفته در دور نخست مذاکرات را به شرح زیر اعلام کردند:
۱. تصویب نقشهی راه جامع برای دستیابی به توافق نهایی ظرف مدت ۶۰ روز.
۲. ایجاد خط ارتباطی مستقیم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم یا حادثهی ناخواسته و تضمین امنیت تردد کشتیهای تجاری در تنگهی هرمز.
۳. تشکیل کمیتهی عالی برای سرپرستی مذاکرات و ایجاد گروههای کاری تخصصی در حوزههای برنامهی هستهای، تحریمها و سازوکارهای حل اختلاف.
۴. ایجاد یک هستهی تنشزدایی با مشارکت دولت لبنان و تسهیلگری میانجیها برای اطمینان از توقف کامل عملیاتهای نظامی در لبنان.
۵. تداوم گفتگوهای فنی در تمامی زمینههای مورد بحث طی هفتهی جاری در اقامتگاه "بورگناشتوک" سوئیس.