سپاه پاسداران: پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار دادیم
در پی حملات هوایی نیروهای آمریکایی به مواضعی در خاک ایران، سپاه پاسداران از هدف قرار دادن پایگاههای ایالات متحده در خلیج خبر داد؛ همزمان واشینگتن نسبت به تداوم خشونتها هشدار جدی صادر کرد.
سپاه پاسداران ایران با انتشار بیانیهای اعلام کرد که در پاسخ به حملات اخیر ایالات متحده، چندین پایگاه نظامی این کشور در منطقهی خلیج را هدف قرار داده است. در این بیانیه تأکید شده است که نیروی دریایی سپاه با بمباران مواضع آمریکا به تحرکات واشینگتن پاسخ داده و هشدار داد: "در صورت تکرار تجاوزات، پاسخ ما بسیار گستردهتر خواهد بود." سپاه پاسداران همچنین مدعی شد که طبق توافق آتشبس، کنترل تردد دریایی در تنگهی هرمز بر عهدهی ایران است.
در همین راستا، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) در روز جمعه ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۵ تیر ۱۴۰۵) اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور چندین موضع نظامی ایران را در منطقهی تنگهی هرمز هدف قرار داده است. طبق اطلاعیهی سنتکام، این حملات که انبارهای موشکی، پهپادی و تأسیسات راداری ساحلی را شامل شده، پاسخی مستقیم به حملهی پهپادی روز گذشتهی ایران به کشتی تجاری "M/V Ever Lovely" با پرچم سنگاپور بوده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پیامی در شبکهی اجتماعی "تروث سوشیال" ضمن متهم کردن ایران به هدف قرار دادن کشتیهای در حال عبور با چهار پهپاد انتحاری، اعلام کرد که نیروهای آمریکایی موفق به سرنگونی سه پهپاد دیگر شدهاند. وی این اقدامات را نقض صریح توافق هفتهی گذشته توصیف کرد.
همزمان، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، با انتشار پیامی در پلتفرم "ایکس" هشدار داد که هرگونه حملهی جدید با قدرت پاسخ داده خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه واشینگتن به توافق آتشبس پایبند بوده است، خطاب به مقامات تهران گفت: "اگر ایران به چگونگی اجرای یادداشت تفاهم اعتراض دارد، میتواند از کانالهای دیپلماسی اقدام کند، اما خشونت با خشونت پاسخ داده میشود."
در سطح دیپلماتیک، مارکو روبیو، وزیر امور خارجهی آمریکا، در بیانیهای مشترک با کشورهای شورای همکاری خلیج، خواهان آزادی بیقید و شرط کشتیرانی شد. ایران نیز در مقابل تأکید کرد که مدیریت تنگهی هرمز تنها باید در اختیار ایران و عمان باشد و به کشورهای منطقه نسبت به جانبداری از واشینگتن هشدار داد.
این تنشها در حالی رخ میدهد که پیش از آغاز مجدد درگیریها، قیمت جهانی نفت به دلیل عادی شدن نسبی تردد در تنگهی هرمز، ۳ درصد کاهش یافته بود. همزمان در تحولی دیگر، اسرائیل و لبنان توافقنامهای چهارچوبی برای پایان دادن به جنگ میان اسرائیل و حزبالله لبنان امضا کردند، هرچند حزبالله اعلام کرده است که در اجرای آن همکاری نخواهد کرد.