3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- میلیون‌ها زائر و عزادار شیعه در کربلا مراسم عاشورا را برگزار کردند؛ مراسمی که امسال علاوه بر آیین‌های مذهبی، با طرح مطالبات اصلاح‌طلبانه، انتقاد از فساد و ناکارآمدی دولت و درخواست برای بهبود وضعیت معیشتی شهروندان همراه بود.

میلیون‌ها مسلمان شیعه از عراق و دیگر کشورهای جهان، همزمان با دهم محرم، در شهر کربلا مراسم سالانه عاشورا را برگزار کردند. به گزارش خبرنگار کوردستان۲۴ از کربلا، آیین‌های عزاداری امسال علاوه بر جنبه‌های مذهبی، بازتاب‌دهنده مطالبات اجتماعی و سیاسی عزاداران نیز بود.

عزاداران سیاه‌پوش در اطراف حرم‌های کربلا، زیر پرچم‌های سیاه به سوگواری پرداختند. با این حال، نوحه‌ها و اشعار خوانده‌شده در مراسم، تنها به واقعه عاشورای سال ۶۸۰ میلادی محدود نبود و در کنار روایت حماسه کربلا، به مشکلات امروز جامعه عراق از جمله فساد مالی و اداری، ضعف در ارائه خدمات عمومی و دشواری‌های معیشتی مردم نیز اشاره داشت.

یکی از عزاداران در گفت‌وگو با خبرنگار کوردستان۲۴ گفت: «اشعار و مراسم عزاداری ما فقط جنبه مذهبی ندارند، بلکه حامل پیام‌های سیاسی و اجتماعی هستند و واقعیت‌های زندگی مردم را بازتاب می‌دهند. ما خواهان مشاهده نتایج واقعی اصلاحات هستیم. فساد آشکار است، بسیاری از مسئولان تابعیت دوگانه دارند و در حالی که عراق کشوری نفت‌خیز است، شهروندان همچنان از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی محروم هستند.»

برگزارکنندگان این مراسم نیز تأکید کردند که طرح چنین مطالباتی با فلسفه عاشورا منافاتی ندارد، بلکه ادامه راه امام حسین در مبارزه با ظلم، فساد و مطالبه اصلاحات است.

مراسم عاشورا یادآور واقعه سال ۶۸۰ میلادی است؛ زمانی که امام حسین بن علی، نوه پیامبر اسلام، به همراه جمعی از خاندان و یارانش پس از خودداری از بیعت با یزید بن معاویه، در سرزمین کربلا به قتل رسید. این واقعه برای شیعیان نماد ایستادگی در برابر ظلم، دفاع از حق و عدالت‌خواهی به شمار می‌رود.

بر اساس آمارهای منتشرشده، هر سال میلیون‌ها زائر از داخل عراق و کشورهای مختلف جهان برای شرکت در مراسم عاشورا به کربلا سفر می‌کنند و این شهر میزبان یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های مذهبی جهان است.

ب.ن