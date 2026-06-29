4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- هیئتی از اقلیم کوردستان به ریاست وزیر دارایی اقلیم، امروز دوشنبه ۲۹ ژوئن، در نشست شورای وزاری اقتصاد عراق شرکت کرد؛ نشستی که در آن اجرای سامانه «آسیکودا»، ساماندهی گذرگاه‌های مرزی، معافیت‌های گمرکی و سازوکار جمع‌آوری درآمدهای مرزی میان بغداد و اربیل مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، پیشنهادهای مربوط به اجرای سامانه «آسیکودا» و موانع پیش روی اجرای آن بررسی شد. همچنین مقرر شد کمیته‌ای مشترک برای بازرسی مرزها تشکیل شود تا با بازدید از گذرگاه‌های مرزی غیررسمی در اقلیم کوردستان، گزارشی جامع از وضعیت این گذرگاه‌ها تهیه و به شورای وزیران ارائه کند. بر اساس این گزارش، درباره رسمی شدن یا بسته شدن این گذرگاه‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

دو طرف همچنین توافق کردند وزارت دارایی دولت فدرال، با هماهنگی وزارت دارایی اقلیم کوردستان، پیش‌نویس مربوط به معافیت‌ها و تخفیف‌های گمرکی را تدوین و برای تصویب به شورای وزیران دولت فدرال ارائه کند تا پس از تصویب، در تمامی گذرگاه‌های مرزی به اجرا گذاشته شود.

در ادامه نشست، پیشنهادهای دو طرف درباره ایجاد سازوکاری برای جمع‌آوری درآمدها در گذرگاه‌های مرزی اقلیم کوردستان نیز مطرح و بررسی شد.

اقلیم کوردستان پیش از این ملاحظات خود را درباره سامانه «آسیکودا» ــ که قرار است فعالیت‌های گمرکی در سراسر عراق را ساماندهی کند ــ با نهادهای ذی‌ربط در دولت فدرال در میان گذاشته است و دو طرف در راستای هماهنگی و یکپارچه‌سازی اجرای این سامانه به توافق اولیه دست یافته‌اند.

ب.ن