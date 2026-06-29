بازداشت قاچاقچی خطرناک مواد مخدر در عراق و کشف ۲۹ کیلوگرم حشیش

4 ساعت پیش

وزارت کشور عراق از دستگیری یک بازرگان حرفه‌ای مواد مخدر در پی یک عملیات اطلاعاتی پیچیده و همچنین امحای بیش از ۲۳۹ کیلوگرم انواع مواد افیونی خبر داد.

وزارت کشور عراق، روز دوشنبه ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۸ تیر ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی موفق شدند یک قاچاقچی خطرناک را به همراه ۲۹ کیلوگرم ماده‌ی مخدر حشیش دستگیر کنند.

در بیانیه‌ی وزارت کشور آمده است که این عملیات پس از کسب موافقت‌های قضایی و بر اساس اطلاعات دقیق امنیتی اجرا شد. یگان‌های عملیاتی با بهره‌گیری از ابزارهای مدرن تکنولوژیک، متهم را در حالی که برای تحویل گرفتن محموله‌ی مواد مخدر در حرکت بود، غافلگیر و بازداشت کردند. طبق گزارش‌های اولیه، این سوداگر مرگ تجربه‌ی بالایی در تغییر شیوه‌های قاچاق و فریب نیروهای امنیتی داشته است.

وزارت کشور عراق تأکید کرد که مدیریت کل مبارزه با مواد مخدر به عملیات‌های خود برای تعقیب شبکه‌های بازرگانی و خشکاندن ریشه‌های تأمین مواد مخدر با هدف حفظ امنیت جامعه و سلامت شهروندان ادامه می‌دهد.

در همین راستا، کمیته‌ی امحای مواد مخدر اعلام کرد با هماهنگی وزارت بهداشت و دایره‌ی پزشکی قانونی، محموله‌ای به وزن ۲۳۹ کیلوگرم و ۸۳۷ گرم از انواع مواد مخدر را که در عملیات‌های پیشین کشف و ضبط شده بود، به‌صورت کامل نابود کرده است.