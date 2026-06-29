عراقیها در صدر فهرست خروج از ترکیه قرار دارند
بر اساس تازهترین دادههای مرکز آمار ترکیه، شهروندان عراق بیشترین آمار خروج اتباع خارجی از خاک این کشور را در سال ۲۰۲۵ میلادی به خود اختصاص دادهاند.
مرکز آمار ترکیه (تویک) روز دوشنبه ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۹ تیر ۱۴۰۵) با انتشار گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ میلادی، روند مهاجرت به این کشور با تغییرات محسوسی همراه بوده است. طبق این دادهها، میزان ورود مهاجران به ترکیه در مقایسه با سال پیش از آن، ۲۵.۲ درصد افزایش یافته و به رقم ۳۹۳ هزار و ۸۲۹ نفر رسیده است. از این میان، ۳۰۱ هزار و ۸۷۷ نفر اتباع خارجی و ۹۱ هزار و ۹۵۲ نفر شهروندان ترکیهای بودهاند که به کشور خود بازگشتهاند.
در مقابل، آمار افرادی که ترکیه را ترک کردهاند با ۵ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۲۴، به ۴۰۳ هزار و ۲۱۶ نفر رسیده است. این جمعیت شامل ۲۴۸ هزار و ۹۷ تبعهی خارجی و ۱۵۵ هزار و ۱۱۹ شهروند ترکیه است.
پیشتازی عراقیها در خروج از ترکیه
دادههای آماری نشان میدهد که شهروندان عراقی در صدر فهرست اتباع خارجی قرار دارند که در سال ۲۰۲۵ اقدام به ترک ترکیه کردهاند. عراقیها ۱۵.۷ درصد از کل آمار خارجیهای خارج شده را شامل میشوند. ردهبندی کشورهای مبدأ که اتباع آنها بیشترین خروج را داشتهاند به شرح زیر است:
۱. عراق: ۱۵.۷ درصد
۲. افغانستان: ۱۱.۲ درصد
۳. روسیه: ۷.۶ درصد
۴. ایران: ۶.۳ درصد
۵. ترکمنستان: ۵.۷ درصد
ترکمنستان؛ بیشترین سهم در ورود به ترکیه
در بخش مهاجران ورودی به خاک ترکیه، شهروندان ترکمنستان با اختصاص ۲۳.۴ درصد از کل آمار اتباع خارجی، جایگاه نخست را دارند. پس از آن، اتباع کشورهای زیر بیشترین میزان ورود به ترکیه را ثبت کردهاند:
- آذربایجان: ۸.۳ درصد
- ازبکستان: ۶.۹ درصد
- مصر: ۶.۱ درصد
- افغانستان: ۵.۸ درصد