فراخوان مقتدی صدر برای راهپیمایی سراسری در حمایت از کارزار مبارزه با فساد

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رهبر جریان ملی شیعه با حمایت از اقدامات دولت برای بازداشت مفسدان اقتصادی، از هواداران خود خواست روز جمعه‌ی آینده در راهپیمایی مسالمت‌آمیز شرکت کنند.

مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعه، در پیامی رسمی پشتیبانی کامل خود را از کارزار گسترده‌ی بازداشت مفسدان که توسط علی زیدی، نخست‌وزیر عراق آغاز شده است، اعلام کرد. وی این اقدامات را "یک کارزار اصلاحی قهرمانانه" توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود که این روند با قاطعیت تداوم یابد.

رهبر جریان ملی شیعه در پیام خود تأکید کرد که این اقدامات، پس از سال‌ها سلطه‌ی مفسدان بر ثروت‌های عمومی، بار دیگر امید را به قلب شهروندان عراقی بازگردانده است. وی همچنین از نقش شجاعانه‌ی قوه‌ی قضائیه و نیروهای امنیتی عراق، به‌ویژه نیروهای ضدتروریسم و سازمان مبارزه با فساد، در پیشبرد این پرونده قدردانی کرد.

مقتدی صدر از امامان جمعه و جماعت خواست تا برای تقویت این حرکت اصلاحی، راهپیمایی مسالمت‌آمیزی را در روز جمعه‌ی آینده سازماندهی کنند. وی در دستورالعملی صریح تأکید کرد که در جریان این راهپیمایی، تنها پرچم "سیدالاصلاح" امام حسین و پرچم رسمی کشور عراق برافراشته شود و شرکت‌کنندگان از به‌کار بردن هرگونه شعار یا پرچم دیگر خودداری کنند.

این موضع‌گیری مقتدی صدر پس از آن صورت می‌گیرد که صبح روز یکشنبه، نیروهای دستگاه ضدتروریسم و ارگان‌های امنیتی عراق در هماهنگی با شورای عالی قضایی، عملیات گسترده‌ای را علیه مفسدان آغاز کردند. بر اساس گزارش منابع رسمی به خبرگزاری عراق، در این عملیات ۴۷ نفر از جمله تعدادی از نمایندگان پارلمان و مقامات ارشد دولتی به اتهام دخالت در پرونده‌های کلان فساد مالی بازداشت شده‌اند.