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اربیل (کوردستان۲۴)- سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران در دوحه با «پیشرفت مثبت» همراه بوده و دور بعدی گفت‌وگوها پس از برگزاری مراسم تشییع جنازه رهبر فقید ایران برگزار خواهد شد.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، شامگاه چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که میانجیگران قطر و پاکستان در دوحه به‌ طور جداگانه با هیأت‌های مذاکره‌کننده آمریکا و ایران دیدار کردند. به گفته او، این رایزنی‌ها به «پیشرفت مثبتی» درباره موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و بر پایه نتایج نشست دریاچه لوسرن منجر شده است.

الانصاری همچنین اعلام کرد که دو طرف بر ادامه مذاکرات در مرحله بعد توافق کرده‌اند و مقرر شده است دور آینده گفت‌وگوها در نخستین فرصت پس از مراسم تشییع جنازه رهبر سابق ایران برگزار شود.

پیش‌تر، یک دیپلمات آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته بود که مذاکرات فنی غیرمستقیمی با هدف بررسی چارچوب یک توافق برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه در جریان است.

به گفته این دیپلمات، مبنای این مذاکرات یادداشت تفاهمی است که پس از پیشرفت‌های حاصل‌شده در نشست دریاچه لوسرن تدوین شده است.

بر اساس این گزارش، یادداشت تفاهم تهیه‌شده با میانجیگری قطر و پاکستان، آتش‌بسی ۶۰ روزه در جنگی را پیش‌بینی می‌کند که بنا بر این روایت، با حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه آغاز شده است. بازگشایی تنگه هرمز و تعیین جدول زمانی برای دستیابی به توافق نهایی درباره پایان جنگ و برنامه هسته‌ای ایران نیز از دیگر محورهای این سند عنوان شده است.

ب.ن