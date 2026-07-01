گزارش دولت: تنها ۲.۸ درصد بودجه عراق به کوردستان اختصاص یافت

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- اداره رسانه و اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کوردستان گزارش جامعی از درآمدها و هزینه‌های دولت این اقلیم در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ منتشر کرد؛ گزارشی که در آن سهم اقلیم از بودجه عمومی عراق، درآمدهای داخلی و نفتی، هزینه‌های سالانه و ماهانه و همچنین روند پرداخت حقوق کارکنان، به‌ ویژه در دوره بحران، بررسی شده است.

سهم اقلیم کوردستان از بودجه عراق

بر اساس این گزارش، مطابق قانون بودجه عمومی عراق، سهم اقلیم کوردستان از بودجه عمومی این کشور، بدون احتساب بودجه سرمایه‌گذاری و توسعه استان‌ها، ۱۲.۶۷ درصد تعیین شده است. این در حالی است که بر پایه آخرین نتایج سرشماری سال ۲۰۲۴، جمعیت اقلیم کوردستان ۱۴.۱ درصد از جمعیت عراق را تشکیل می‌دهد.

در این گزارش آمده است که طی هفت سال گذشته، از مجموع یک کوادریلیون و ۱۵۵ تریلیون دینار بودجه عمومی عراق، سهم اقلیم کوردستان ۱۴۶.۴ تریلیون دینار برآورد شده بود، اما در عمل تنها ۳۳.۴ تریلیون دینار به این اقلیم اختصاص یافته است. بر این اساس، اقلیم کوردستان در این دوره تنها ۲.۸ درصد از کل بودجه عمومی عراق را دریافت کرده است.

هزینه‌های دولت اقلیم کوردستان

بر پایه این گزارش، مجموع هزینه‌های دولت اقلیم کوردستان در سال ۲۰۲۵ به ۱۴.۳ تریلیون دینار رسیده، در حالی که نیاز واقعی دولت برای تأمین هزینه‌های عمومی حدود ۱۶.۵ تریلیون دینار برآورد شده است.

در سال گذشته، حدود ۱۰ تریلیون دینار برای پرداخت حقوق ماهانه کارکنان هزینه شده است. همچنین نزدیک به یک تریلیون دینار به اجرای پروژه‌های راهبردی، ۴۸۲ میلیارد دینار به تأمین برق و پرداخت مطالبات شرکت‌ها و ۲.۷ تریلیون دینار نیز به هزینه‌های عملیاتی اختصاص یافته است.

این گزارش می‌افزاید که علاوه بر پرداخت حقوق، دولت اقلیم هر ماه بین ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیارد دینار برای اداره نهادهای دولتی و ارائه خدمات عمومی هزینه می‌کند.

وضعیت پرداخت حقوق

در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است که طی هفت سال گذشته، حقوق ۱۰ ماه کارکنان پرداخت نشده و مسئولیت مستقیم این موضوع بر عهده دولت فدرال عراق عنوان شده است. همچنین بر اساس این گزارش، ۴۹ درصد حقوق کارکنان از محل درآمدهای داخلی اقلیم تأمین شده است.

بر اساس آمار منتشرشده، دولت اقلیم کوردستان در حال حاضر برای پرداخت حقوق ماهانه یک میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۹۱ نفر، هر ماه به رقمی بین ۹۸۰ میلیارد تا یک تریلیون دینار نیاز دارد.

ب.ن