56 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- دادگاه عالی کیفری عراق امروز پنج‌شنبه، ۲ ژوئیه، اعلام کرد که حکم اعدام «عجاج احمد حردان تکریتی» مشهور به «جلاد نوگره سلمان» را تأیید کرده است.

سعد لامی، رئیس دادگاه عالی کیفری عراق، گفت دادگاه تجدیدنظر، حکم اعدام صادرشده برای عجاج احمد حردان تکریتی را که به اتهام مشارکت در جنایت نسل‌کشی انفال محکوم شده است، تأیید کرده است.

به گفته وی، متهم در دوران فعالیت خود در زندان نوگره سلمان مرتکب جنایات گسترده‌ای علیه زندانیان شده است. لامی افزود که پرونده برای تأیید نهایی حکم اعدام به ریاست جمهوری عراق ارسال خواهد شد.

دادگاه عالی کیفری عراق پیش‌تر در ۱۴ مه سال جاری حکم اعدام این متهم را صادر کرده بود.

عجاج احمد حردان تکریتی که ۳۰ ژوئیه سال گذشته بازداشت شد، در دوره حاکمیت حزب بعث به عنوان افسر سازمان امنیت عراق در زندان نوگره سلمان خدمت می‌کرد. او به دلیل رفتارهای خشونت‌آمیز، شکنجه و آزار شدید زندانیان به «جلاد نوگره سلمان» شهرت یافت و با اتهام‌هایی از جمله شکنجه، قتل، زنده‌به‌گور کردن و تجاوز به زنان زندانی روبه‌رو است.

وی پس از ۳۷ سال فرار، توسط سازمان امنیت ملی عراق در استان المثنی بازداشت شد. او پس از سال ۲۰۰۳ به سوریه گریخته و در منطقه جرمانه در نزدیکی دمشق اقامت داشت. همچنین گزارش شده است که دو تن از پسران او عضو سازمان القاعده بودند و در درگیری‌هایی در منطقه ضلوعیه در نزدیکی صلاح‌الدین کشته شدند.

«جلاد نوگره سلمان» به ارتکاب جنایت علیه شهروندان کورد اعتراف کرده است.

عملیات نسل‌کشی انفال در سال ۱۹۸۸ توسط رژیم پیشین عراق علیه مردم کورد و در هشت مرحله در مناطق مختلف کوردستان اجرا شد. بر اساس آمارهای منتشرشده، در جریان این عملیات ۱۸۲ هزار غیرنظامی اعدام، زنده‌به‌گور یا مفقود شدند و حدود چهار هزار و ۵۰۰ روستا نیز تخریب شد.

زندان نوگره سلمان یکی از مخوف‌ترین زندان‌های رژیم پیشین عراق به شمار می‌رفت؛ مکانی که در جریان عملیات انفال، بسیاری از قربانیان پیش از اعدام یا زنده‌به‌گور شدن در آن نگهداری می‌شدند.

ب.ن