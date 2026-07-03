نچیروان بارزانی در تهران؛ تاکید بر همزیستی مسالمتآمیز
نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان عراق که به منظور شرکت در مراسم خاکسپاری علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرده بود، به اربیل بازگشت. به گفته دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان، آینده و روابط دوجانبه بهتری میان تهران و اربیل پیشبینی میشود.
نچیروان بارزانی در جریان این سفر با مسعود پزشکیان رئیسجمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد.
دلشاد شهاب، که در این سفر رئیس اقلیم کوردستان را همراهی میکرد، پس از بازگشت در فرودگاه بینالمللی اربیل در جمع خبرنگاران حضور یافت و اعلام کرد: استقبال از رئیس اقلیم کوردستان بسیار متفاوت و با اهمیت ویژهای صورت گرفت. موضع صلحجویانه اقلیم کوردستان درباره اوضاع منطقه کاملاً روشن است و مقامات بلندپایه ایران نیز با احترام فراوان به این موضع نگریستند.
وی در ادامه افزود: تاریخ منطقه ثابت کرده است که هیچ مشکلی با جنگ حل نمیشود، به همین دلیل ما هرگز موافق جنگ نبودهایم. ملت و دولت ایران، همسایه مهمی برای اقلیم کوردستان و عراق هستند و ما از گفتگوها پشتیبانی میکنیم. رئیس اقلیم کوردستان در دیدارهای خود تأکید کرد که اقلیم هرگز منبع تهدید برای هیچ طرف و همسایهای نبوده و بر همزیستی مسالمتآمیز تأکید دارد.
دلشاد شهاب، خاطرنشان کرد که با وجود مشغله فراوان مقامات ایران به دلیل حضور گسترده مهمانان خارجی، همگی آنها از رئیس اقلیم کوردستان استقبال گرمی به عمل آوردند که این امر نشاندهنده جایگاه، تأثیرگذاری و نقش فعال اقلیم کوردستان و شخص نچیروان بارزانی در منطقه است.