رئیس اقلیم کوردستان به دعوت پزشکیان به ایران سفر کرد

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اربیل (کوردستان۲۴)- رئیس اقلیم کوردستان، برای شرکت در مراسم خاکسپاری رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد.

صبح امروز جمعه ۳ جولای، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان به دعوت رسمی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران وارد تهران، پایتخت آن کشور شد.

ریاست اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که نچیروان بارزانی برای شرکت در مراسم خاکسپاری سید علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران به تهران دعوت شده است.

بر پایه بیانیه، رئیس اقلیم کوردستان در جریان این سفر با شماری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد.

سید علی خامنه‌ای در حمله هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، کشته شد.

ب.ن