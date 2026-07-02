مراسم تشییع رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران آغاز شد

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اربیل (کوردستان۲۴)- رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند پیکر سید علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران، که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل و در بحبوحه جنگ منطقه‌ای کشته شد، امروز جمعه ۳ جولای پیش از برگزاری مراسم تشییع به مصلای بزرگ تهران منتقل شد.

انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر به همراه شماری از مقام‌های خارجی در مراسم حضور یابند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار حضور گسترده مردم در این مراسم شد.

تصاویر منتشرشده از سوی رسانه‌های رسمی، انتقال تابوت پوشیده‌شده با پرچم ایران به مصلای بزرگ تهران، یکی از مهم‌ترین مراکز برگزاری مراسم رسمی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. در تصاویر دیگری نیز جمعی از عزاداران با لباس‌های سیاه در کنار تابوتی که در میان گل‌های قرمز و تزئینات سفید قرار گرفته، دیده می‌شوند.

برگزاری مراسم تشییع که پیش‌تر به دلیل ادامه درگیری‌ها به تعویق افتاده بود، هم‌زمان با اجرای آتش‌بسی شکننده میان ایران و ایالات متحده، پس از توافق اولیه برای توقف درگیری‌ها، انجام می‌شود.

دولت پاکستان اعلام کرده است که شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور، در مراسم شرکت خواهد کرد. همچنین چین، افغانستان و برخی کشورهای همسایه ایران در منطقه قفقاز نیز از اعزام نمایندگان خود خبر داده‌اند.

از روز پنجشنبه، کارگران در حال آماده‌سازی مصلای بزرگ تهران برای برگزاری مراسم بودند و نیروهای امنیتی نیز محدودیت‌هایی برای تردد خودروها در اطراف محل برگزاری اعمال کرده بودند.

یکی از کارگران حاضر در محل به رسانه‌های دولتی گفت: «در حال کاشت گل و آماده‌سازی محوطه برای مراسم وداع هستیم. مردم از سراسر ایران خواهند آمد و جمعیت بسیار زیادی حضور خواهد داشت.»

محمدباقر قالیباف در بیانیه‌ای از مردم خواست با حضور خود «صفحه‌ای باشکوه در تاریخ ایران اسلامی» رقم بزنند و افزود: «ندای انتقام ملت باید به گوش تمام جهان برسد.»

پیکر سید علی خامنه‌ای به مدت سه روز در مصلای بزرگ تهران برای ادای احترام عمومی قرار خواهد گرفت و اجساد برخی بستگان کشته‌شده او نیز در این مراسم حضور خواهند داشت.

بزرگداشت در چند شهر

مقام‌های ایرانی پیش‌بینی کرده‌اند که بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در مراسم شرکت کنند؛ رقمی که در صورت تحقق، این مراسم را به بزرگ‌ترین تشییع جنازه دولتی در تاریخ ایران تبدیل خواهد کرد.

قالیباف این مراسم را «یکی از مهم‌ترین لحظات تاریخ ایران» توصیف کرده است.

بر اساس اعلام مقام‌ها، تهران، قم و مشهد که مراحل مختلف مراسم تشییع و خاکسپاری در آن‌ها برگزار خواهد شد، در زمان برگزاری این مراسم تعطیل خواهند بود. همچنین ادارات دولتی و خصوصی تهران از شنبه تا دوشنبه تعطیل می‌شوند و محدودیت‌های گسترده ترافیکی در بخش‌هایی از مرکز شهر اعمال خواهد شد.

در همین حال، گزارش شده است که حریم هوایی تهران از امروز جمعه به‌ صورت محدود و از روز دوشنبه به ‌طور کامل بسته خواهد شد.

رسانه‌های رسمی همچنین گزارش داده‌اند که پس از مراسم تهران، پیکر خامنه‌ای به نجف و کربلا در عراق منتقل شده و سپس در ۹ ژوئیه در حرم امام رضا در مشهد به خاک سپرده خواهد شد.

هنوز مشخص نیست که مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر سابق جمهوری اسلامی، که از زمان انتصابش در انظار عمومی دیده نشده، در مراسم اصلی تهران حضور خواهد یافت یا خیر.

به گفته مقام‌های ایرانی، نمایندگانی از حدود ۳۰ کشور برای شرکت در مراسم دعوت شده‌اند و انتظار می‌رود شماری از شهروندان عراق، افغانستان و پاکستان نیز در این مراسم حضور یابند.

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