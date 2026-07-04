همکاری نظامی بریتانیا و فرانسه در خلیج فارس

بریتانیا و فرانسه: تنگه‌ی هرمز شاهرگ اقتصادی جهان است

4 ساعت پیش

لندن و پاریس با هدف تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه‌ی هرمز، از آمادگی خود برای اعزام نیروی نظامی چندملیتی به این منطقه‌ی راهبردی خبر دادند.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که تنگه‌ی هرمز "شاهرگ اقتصادی جهان" محسوب می‌شود و تضمین امنیت تردد کشتی‌های بین‌المللی در این آبراه، موضوعی حیاتی برای جامعه‌ی جهانی است.

در این بیانیه تصریح شده است که سلطنت عمان برای همکاری با بریتانیا و فرانسه به منظور تضمین عبور و مرور ایمن کشتی‌ها اعلام آمادگی کرده است. هر دو کشور در این توافق بر احترام به حاکمیت ملی کشورها و پایبندی به قوانین بین‌المللی تأکید کرده‌اند.

این تصمیم راهبردی پس از آن اتخاذ شد که در پی تنش‌ها و درگیری‌های نظامی میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل، روند کشتیرانی در تنگه‌ی هرمز با اختلال مواجه شده بود. این حوادث فشار شدیدی بر بازارهای انرژی وارد کرد و منجر به افزایش جهانی قیمت سوخت شد.

اگرچه پس از توافق آتش‌بس میان تهران و واشینگتن، وضعیت تردد در این مسیر تا حدودی بهبود یافته است، اما بیم از تجدید تنش‌ها، قدرت‌های بین‌المللی را بر آن داشته تا به دنبال ایجاد یک مکانیسم پایدار برای حفاظت از این خط دریایی راهبردی باشند. بریتانیا و فرانسه ضمن تأکید بر تعهد خود به ثبات منطقه، اعلام کردند که به همکاری نزدیک با شرکای خود برای حفظ امنیت جهانی و آزادی دریانوردی ادامه خواهند داد.