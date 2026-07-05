فرار دو متهم بزرگ اختلاس عراق به فرانسه

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وزیر ارتباطات عراق فاش کرد کە دو تن از مهم‌ترین افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی کشور که در پرونده‌های فساد مالی دست دارند، به کشور فرانسه فرار کرده‌اند.

مصطفی سند، وزیر ارتباطات عراق امروز یکشنبه، ۵ ژوئیه ۲۰۲۶، در صفحه رسمی خود در فیس‌بوک نوشت: مسئول کمیته اقتصادی وابسته به کارگزار بازداشت‌شده، به همراه برادرش به فرانسه فرار کرده‌اند. این دو متهم با نیم میلیارد دلار متواری شده‌اند.

او هم‌چنین تأکید کرد که نخست‌وزیر، علی زیدی، بر تعقیب قانونی و قضایی این دو متهم از طریق کانال‌های بین‌المللی جهت بازگرداندن آن‌ها و اموال دزدیده شده مصمم است.

از سوی دیگر، شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه، هویت این دو برادر را فاش و اعلام کرد که دادگاه عراق رسماً حکم بازداشت بین‌المللی (اینترپل) را برای این دو برادر به نام‌های "حسن" و "محمود" به اتهام دست داشتن در "پرونده پالایشگاه‌ها" صادر کرده است.

به گفته این منابع، این دو برادر در زمان بازداشت "عدنان جمیلی" در خارج از عراق بوده‌اند. حسن، یکی از مهم‌ترین افراد تحت تعقیب به شمار می‌رود، چرا که مسئول مستقیم مدیریت پرونده قراردادهای پالایشگاه‌ها بوده و توانسته است از طریق یک شبکه مالی پیچیده در خارج از کشور، میلیون‌ها دلار را به خارج از کشور منتقل کند.

یکشنبه گذشته عملیاتی در منطقه سبز بغداد انجام شد که در آن بیش از ۷۰ مقام، رئیس حزب و نماینده سابق مجلس در رابطه با پرونده فساد بازداشت شدند و صدها میلیارد دینار و ده‌ها میلیون دلار توقیف شد.