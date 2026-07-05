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اربیل (کوردستان۲۴)- همزمان با آغاز فصل برداشت گیلاس در باغ‌های اطراف منطقه حاجی‌عمران، از توابع حوزه مستقل سوران، باغداران از کیفیت مطلوب و مرغوب محصول امسال خبر می‌دهند. به گفته آنان، شرایط مساعد آب‌وهوایی در سال جاری و ویژگی‌های خاک اقلیم کوردستان، نقش مهمی در بهبود کیفیت و افزایش تولید این محصول داشته است.

ایاد بولی، یکی از باغداران منطقه، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار کرد که سرمای شدید سال گذشته بخش قابل توجهی از محصول گیلاس را از بین برد، اما امسال به دلیل مناسب بودن شرایط آب‌وهوایی، تولید این محصول افزایش یافته و شمار بیشتری از باغداران به کشت گیلاس روی آورده‌اند.

بر اساس آمار اداره کشاورزی حوزه مستقل سوران، در حال حاضر ۱۰ دونم از اراضی این منطقه به کشت گیلاس اختصاص دارد.

تحسین آکویی، کارشناس امور باغداری، نیز با اشاره به ظرفیت‌های اقلیم کوردستان برای تولید گیلاس گفت که خاک این منطقه، به‌ ویژه خاک‌های سخت و مرطوب، برای پرورش این درخت مناسب است؛ زیرا درخت گیلاس به آب فراوان نیاز ندارد.

او به باغداران توصیه کرد برای افزایش بهره‌وری، قلم‌های گیلاس را روی پایه‌های گیلاس آمریکایی پیوند بزنند. به گفته وی، استفاده از این روش می‌تواند عملکرد باغ را دو تا سه برابر افزایش دهد، عمر درختان را طولانی‌تر کند و مقاومت آن‌ها را در برابر بیماری‌ها و آفات بیشتر سازد.

قیمت هر کیلوگرم گیلاس در بازارهای اقلیم کوردستان بین چهار تا ۱۰ هزار دینار است. همچنین، به دلیل کافی نبودن تولید داخلی برای پاسخگویی به نیاز بازار، بخشی از گیلاس مورد نیاز اقلیم از خارج تأمین می‌شود.

ب.ن