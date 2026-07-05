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اربیل (کوردستان۲۴)- اقلیم کوردستان و فرانسه راه‌های توسعه همکاری‌های دانشگاهی و علمی میان نهادهای آموزش عالی دو طرف را بررسی و بر گسترش فرصت‌های همکاری در حوزه آموزش و پژوهش تأکید کردند.

آرام محمد قادر، وزیر آموزش عالی و پژوهش‌های علمی اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ۵ جولای در دیدار با یان بریم، سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان، درباره تقویت روابط میان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دو طرف گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه وزارت آموزش عالی، دو طرف در این نشست راهکارهای توسعه همکاری‌های دانشگاهی و علمی میان مؤسسات آموزش عالی اقلیم کوردستان و فرانسه را مورد بررسی قرار دادند.

وزیر آموزش عالی اقلیم کوردستان با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح هماهنگی‌ها، گفت: «درصدد هستیم تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه‌های فرانسه را گسترش دهیم و فرصت‌های بیشتری برای تحصیل و انجام پژوهش دانشجویان اقلیم کوردستان در دانشگاه‌های آن کشور فراهم کنیم.»

در بخش دیگری از این دیدار، موضوع استقلال دانشگاه‌ها نیز مطرح شد. آرام محمد قادر با اشاره به تجربه فرانسه در این حوزه، از سرکنسول این کشور خواست از روند اجرای طرح استقلال دانشگاه‌ها در اقلیم کوردستان حمایت کند. وی استقلال دانشگاه‌ها را یکی از اولویت‌های اصلی وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی اقلیم کوردستان عنوان کرد.

یان بریم، سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان، نیز آمادگی کشورش را برای گسترش همکاری‌های علمی با اقلیم کوردستان اعلام کرد و بر حمایت از بهره‌گیری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اقلیم از تجربه‌های فرانسه، به‌ویژه از طریق برنامه‌های تبادل علمی و آموزشی، تأکید کرد.

ب.ن