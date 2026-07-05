2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- نمایندگان اتاق‌های بازرگانی اربیل، دهوک، ارومیه و گَوَر در نشستی مشترک، بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، تسهیل مبادلات بازرگانی و رفع مشکلات گمرکی در گذرگاه‌های مرزی تأکید کردند.

این نشست در قالب یک گردهمایی تخصصی با عنوان «مرکز لجستیک مرزی حکاری» روزهای سوم و چهارم ژوئیه در شهر گَوَر، از توابع استان جوله‌میرگ در شمال کوردستان، برگزار شد. در این نشست، نمایندگانی از اتاق‌های بازرگانی اربیل و دهوک در اقلیم کوردستان، ارومیه در کوردستان ایران و گَوَر در کوردستان ترکیه حضور داشتند.

شکری جمیل، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت دهوک، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ با تأکید بر اهمیت همکاری میان دولت، مراکز علمی و بخش خصوصی، گفت: «هماهنگی میان این بخش‌ها شرط موفقیت هر پروژه است و چنین نشست‌هایی زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های راهبردی مناطق مرزی را فراهم می‌کند.»

در سال‌های اخیر، مبادلات بازرگانی میان اقلیم کوردستان و استان‌های کوردنشین ایران و ترکیه روندی رو به رشد داشته است.

جعفر نیکزاد، نماینده اتاق بازرگانی ارومیه، با اشاره به ضرورت همکاری اتاق‌های بازرگانی اربیل و دهوک برای رفع مشکلات گمرکی، اظهار داشت: «مردم ارومیه و اقلیم کوردستان روابط تاریخی دارند و هدف ما این است که با فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی، زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم منطقه از این ظرفیت‌ها فراهم شود.»

ایجاد مناطق آزاد تجاری در برخی نواحی مرزی میان اقلیم کوردستان و ایران نیز به توسعه مبادلات تجاری میان دو طرف کمک کرده است.

رشید مصطفی امیرخان، عضو شورای اتاق بازرگانی اربیل، با اشاره به اهمیت گذرگاه‌های مرزی از جمله سرزیری، گفت تلاش‌ها بر آن است که این مناطق به مراکز مهم بازرگانی و صنعتی تبدیل شوند.

همزمان، در چارچوب اجرای سامانه گمرکی «آسیکودا» در سراسر عراق و با هدف تقویت هماهنگی‌های گمرکی، قرار است گذرگاه‌های غیررسمی واجد شرایط در اقلیم کوردستان به گذرگاه‌های رسمی تبدیل شوند.

صالح ازدمیر، رئیس اتاق بازرگانی گَوَر، نیز اظهار کرد که دولت ترکیه در تلاش است این منطقه را به یکی از مراکز مهم بازرگانی و گردشگری تبدیل کند تا ساکنان آن بتوانند از ظرفیت‌های جغرافیایی و اراضی منطقه به شکل بهتری بهره‌برداری کنند.

شرکت‌کنندگان در این نشست، بر این باور بودند که تقویت همکاری میان اتاق‌های بازرگانی و هماهنگی در حوزه گمرک می‌تواند به کاهش موانع اداری، تسهیل تجارت مرزی و افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کوردستان کمک کند.