دشت ناوکور؛ قطب تولید سیبزمینی و کانون اشتغالزایی در کوردستان
استان دهوک در تولید سیبزمینی پیشتاز است
برداشت بیش از ۲۰۰ هزار تن سیبزمینی در دشت ناوکور استان دهوک، فرصت شغلی مستقیم برای بیش از ۳ هزار جوان منطقه فراهم کرده است.
با آغاز فصل برداشت سیبزمینی در دشت ناوکور از توابع استان دهوک، شور و نشاط اقتصادی تازهای در منطقه دمیده شده است. پیشبینی میشود تولید امسال این محصول در این منطقهی راهبردی به بیش از ۲۰۰ هزار تن برسد که گامی بلند در مسیر خودکفایی زراعی اقلیم کوردستان محسوب میشود.
دشت ناوکور که به عنوان یکی از حاصلخیزترین مناطق کشاورزی در کوردستان و عراق شناخته میشود، سالانه بخش بزرگی از نیاز بازار داخلی را تأمین میکند. با رسیدن فصل برداشت، روزانه هزاران نفر از جوانان و زنان منطقه برای کار راهی مزارع میشوند.
سائیب شعبان، یکی از کارگران شاغل در این مزارع، میگوید: "کار ما از ساعت ۴ بامداد آغاز میشود و تا ساعت ۹ صبح ادامه دارد. بیشتر کارگران از قضاهای آکری، بردرش و شیخان به اینجا میآیند. این فعالیت فصلی تنها منبع درآمد بسیاری از ماست و اگر این مزارع نبودند، با بحران بیکاری مواجه میشدیم." همچنین موهنند خلیل و پیوند صدقی، از دیگر جوانان شاغل در این منطقه، بر اهمیت ایجاد چنین فرصتهایی در دور نگه داشتن جوانان از بیکاری و تأمین معیشت خانوادههایشان تأکید کردند.
زیرک رمضان، از کشاورزان و کارآفرینان دشت ناوکور، در خصوص حجم فعالیتها اعلام کرد که روزانه بین ۳ تا ۴ هزار کارگر در مزارع شیخان، بردرش، روفیا و آکری مشغول به کار هستند و در هر قطعه زمین بهطور متوسط ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر فعالیت میکنند.
بر اساس آمارهای مدیریت کشاورزی دهوک، در سال جاری ۱۸ هزار دونم از اراضی منطقه به کشت سیبزمینی اختصاص یافته است. آری حسین، خبرنگار کوردستان ۲۴ گزارش داده است که فرآیند برداشت مکانیزه و دستی این محصول تا ماه نوامبر (آبان/آذر) ادامه خواهد داشت.
دشت ناوکور در محدودهی شهرستان بردرش در استان دهوک، به دلیل تولید محصول باکیفیت، به "پایتخت سیبزمینی" شهرت یافته است. در سالهای اخیر، کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان با هدف تنوعبخشی به منابع درآمدی، بخش کشاورزی را در اولویت برنامههای خود قرار داده است. یکی از اقدامات کلیدی دولت در این راستا، ممنوعیت واردات سیبزمینی در فصل برداشت محصول داخلی بوده که مانع از ضرر و زیان کشاورزان و تضمینکنندهی فروش محصولات بومی شده است.