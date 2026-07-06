2 ساعت پیش

با هدف تقویت پیوندهای تجاری و لجستیکی، پایتخت اقلیم کوردستان میزبان نشست بین‌المللی "دوستی اربیل، آنکارا و باکو" با حضور صدها بازرگان است.

گَیلان حاجی سعید، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت اربیل، روز دوشنبه، ۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۵ تیر ۱۴۰۵)، در گفتگو با رسانه‌ی کوردستان ۲۴ از جزئیات برگزاری یک اجلاس اقتصادی مهم در این شهر خبر داد. این نشست دو روزه با هدف گسترش همکاری‌های چندجانبه و ایجاد شبکه‌های نوین مبادلات تجاری طراحی شده است.

اهداف و شرکت‌کنندگان اجلاس

رئیس اتاق بازرگانی اربیل اظهار داشت که هدف اصلی این اجلاس، توسعه‌ی روابط اقتصادی و ایجاد هماهنگی در حوزه‌های لجستیکی و تبادل کالا میان سه طرف است. به گفته‌ی وی، بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ بازرگان، کارشناس اقتصادی و مقامات بلندپایه در این رویداد حضور دارند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را بررسی کنند.

تمایل آذربایجان به گسترش روابط با اقلیم کوردستان

گیلان حاجی سعید تأکید کرد که جمهوری آذربایجان تمایل شدیدی برای توسعه‌ی مناسبات همه‌جانبه با دولت اقلیم کوردستان نشان داده و این کنفرانس بر همین پایه ریزی شده است. تمرکز اصلی این نشست بر بخش‌های تولیدی و صنعتی است تا از این طریق، افق‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقلیم کوردستان گسترش یابد.

برنامه‌ی زمان‌بندی رویداد

این اجلاس در دو مرحله برگزار می‌شود:

۱. روز اول: اختصاص به نشست‌های تخصصی، سخنرانی‌های راهبردی و گفتگوهای دوجانبه برای شناسایی فرصت‌های جدید تجاری.

۲. روز دوم: بازدید میدانی هیئت‌های بازرگانی از کارخانه‌ها، مراکز تولیدی شهر اربیل و اماکن تاریخی منطقه با هدف آشنایی نزدیک با ظرفیت‌های بخش خصوصی و پتانسیل‌های گردشگری.

این ابتکار عمل اتاق بازرگانی اربیل، گامی جدی برای امضای قراردادهای مستقیم میان بازرگانان داخلی و کشورهای منطقه محسوب می‌شود که در نهایت منجر به شکوفایی بیش از پیش بازار اقلیم کوردستان خواهد شد.