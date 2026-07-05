بلومبرگ از آمادگی بریتانیا و فرانسه برای اعزام نیروی نظامی به منطقه خبر داد

2 ساعت پیش

آژانس خبری بلومبرگ آمریکا در گزارشی با استناد به ارزیابی‌های نظامی کشورهای غربی اعلام کرد که مخاطرات امنیتی در تنگه‌ی هرمز همچنان در سطح بالایی قرار دارد و مین‌های دریایی در بخش‌های میانی این آب‌راه راهبردی رها شده‌اند.

به‌رغم وجود این تهدیدها، بلومبرگ گزارش داده است که در روز یکشنبه ۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۴ تیر ۱۴۰۵)، ۶ فروند کشتی حامل نفت و گاز در سواحل سلطنت‌نشین عمان مشاهده شده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده‌ی آغاز کُند و محتاطانه‌ی تردد کشتی‌ها در این تنگه است. این گزارش تأکید می‌کند که فرآیند بازگشایی کامل تنگه‌ی هرمز حتی پس از امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا همچنان پیچیده است؛ به‌طوری که در روزهای جمعه و شنبه‌ی گذشته، ۸ فروند کشتی که قصد داشتند از طریق آب‌های عمان از خلیج عربی خارج شوند، مجبور به بازگشت شدند.

در سطح سیاسی، جمهوری اسلامی ایران هشدار تندی به نیروهای بین‌المللی صادر و اعلام کرده است که تنگه‌ی هرمز عرصه‌ی نمایش‌های نظامی نیروهای خارجی نیست. این هشدار پس از آن مطرح شد که "کی‌یر استارمر" نخست‌وزیر بریتانیا و "امانوئل ماکرون" رئیس‌جمهور فرانسه در بیانیه‌ای مشترک، آمادگی کشورهای خود را برای اعزام یک هیئت نظامی چندملیتی به‌منظور حفاظت از آزادی کشتیرانی در این تنگه اعلام کردند.

از سوی دیگر، طی هفته‌های گذشته مقام‌های ایران و سلطنت‌نشین عمان درباره‌ی ترتیبات جدید مدیریتی در این تنگه گفتگو کرده‌اند. طرف عمانی تأکید کرده است که هرگونه توافق جدید باید در چارچوب قوانین بین‌المللی باشد و نباید به سیستمی برای تحمیل مالیات‌های اجباری بر کشتی‌های عبوری تبدیل شود.

تنگه‌ی هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آب‌راه‌های جهان، خلیج عربی را به دریای عرب متصل می‌کند. این مسیر، شریان اصلی صادرات بخش بزرگی از نفت و گاز جهان به بازارهای آسیا، به‌ویژه کشور چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده‌ی انرژی منطقه محسوب می‌شود.