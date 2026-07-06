بررسی پروندهی خلع سلاح و سفر زیدی به واشینگتن در نشست چارچوب هماهنگی
سران چارچوب هماهنگی در نشست اخیر خود، موضوعات حساسی نظیر خلع سلاح گروههای مسلح، مبارزه با فساد و جزئیات سفر نخستوزیر به آمریکا را بررسی کردند.
یک منبع نزدیک به چارچوب هماهنگی به رسانهی کوردستان ۲۴ اعلام کرد که امروز دوشنبه، ۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۵ تیر ۱۴۰۵)، رهبران این ائتلاف نشست دورهای خود را برای ارزیابی آخرین تحولات سیاسی عراق برگزار کردند. محور اصلی این گفتگوها، هماهنگی برای پیشبرد برنامههای دولتی و تقویت حاکمیت قانون بوده است.
در این نشست، برنامهی کاری سفر قریبالوقوع نخستوزیر به واشینگتن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین مقرر شد پروندهی تکمیل کابینهی حکومتی و نهایی کردن سمتهای باقیمانده، بلافاصله پس از بازگشت نخستوزیر از ایالات متحده در دستور کار قرار گیرد تا ثبات اجرایی کشور تقویت شود.
بخش دیگری از این نشست به بررسی نتایج پویش جدید دولت موسوم به "کمپین بامداد" اختصاص داشت. در قالب این طرح که برای مقابله با فساد سازمانیافته کلید خورده است، نیروهای امنیتی تاکنون موفق به بازداشت چندین مقام بلندپایه و نمایندگان پارلمان شدهاند. این اقدام به عنوان پیامی روشن از سوی دولت برای برقراری انضباط اداری تلقی میشود.
موضوع جمعآوری سلاحهای خارج از کنترل دولت، به یکی از نقاط حساس در مناسبات نیروهای سیاسی تبدیل شده است. در حالی که جریانهایی مانند صدر و عصائب برای تحویل سلاح و ادغام در نیروهای رسمی اعلام آمادگی کردهاند، گروههایی نظیر نوجبا و کتائب حزبالله همچنان با این روند مخالفت میکنند. ناظران معتقدند تلاش نخستوزیر برای یکسره کردن تکلیف سلاحهای غیرقانونی، بخشی از آمادگی راهبردی وی برای سفر به واشینگتن و ارائهی تصویری مقتدر از حاکمیت قانون در عراق است.