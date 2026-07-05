حمله‌ی گسترده‌ی نیروهای حوثی در جنوب استان حدیده با شکست مواجه شد

1 ساعت پیش

در پی وقوع درگیری‌های شدید میان نیروهای دولت قانونی یمن و شبه‌نظامیان گروه حوثی در جنوب استان حدیده، بیش از ۵۰ تن از پیکارجویان حوثی کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

"ولید قدیمی" وزیر دولت در حکومت یمن اعلام کرد که این درگیری‌ها در جبهه‌ی "جبل دباس" واقع در شمال شهر "حیس" رخ داده است. به گفته‌ی او، نیروهای تیپ‌های "زرانیق تهامی" موفق شدند حمله‌ی گسترده‌ی حوثی‌ها را دفع کنند. در این نبردها علاوه بر تلفات سنگین نیروهای حوثی، ۱۵ تن از سربازان ارتش دولتی یمن نیز جان خود را از دست دادند.

مقام‌های یمنی اشاره کردند که شبه‌نظامیان حوثی برای شکستن خطوط دفاعی ارتش و پیشروی به سمت مناطق آزادشده در جنوب حدیده، به حملات انتحاری متوسل شدند، اما این حملات با پایداری نیروهای دولتی درهم‌شکسته شد و مهاجمان مجبور به عقب‌نشینی شدند.

"رشاد علیمی" رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، در تماسی تلفنی با "طارق صالح" عضو این شورا، از جان‌فشانی و قهرمانی نیروهای ارتش قدردانی کرد. علیمی در این گفتگو بر ضرورت ارتقای سطح آمادگی رزمی برای مقابله با هرگونه تحرکی که ثبات و امنیت کشور را هدف قرار دهد، تأکید کرد.

این درگیری‌ها که از شامگاه جمعه ۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۲ تیر ۱۴۰۵) آغاز شده و در آن از انواع سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده است، تهدیدی جدی برای آرامش نسبی به‌شمار می‌رود که از آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱) در یمن برقرار شده بود.