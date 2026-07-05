نتانیاهو: برخی روستاهای مسیحی لبنان خواستار الحاق به اسرائیل شدند

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مدعی شد برخی روستاهای مسیحی در جنوب لبنان خواستار الحاق به اسرائیل شده‌اند تا از حملات حزب‌الله در امان بمانند. او نامی از این روستاها نبرد.

در مقابل، حنا الأمل، شهردار روستای مسیحی رمیش، این ادعا را «کاملاً غیرممکن» خواند و گفت ۱۵ شهر مسیحی جنوب لبنان با صدور بیانیه‌ای، ضمن رد این اظهارات، بر پایبندی به هویت ملی و حاکمیت لبنان تأکید کرده‌اند.

نتانیاهو همچنین اعلام کرد ارتش اسرائیل تا زمانی که برای تأمین امنیت ساکنان شمال اسرائیل لازم باشد، به حضور خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. هم‌زمان، رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز از ادامه عملیات نظامی علیه آنچه «تهدیدهای مستقر در خاک لبنان» خواند، خبر داد.

نخست‌وزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش، گزارش‌ها درباره اختلاف با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، را کم‌اهمیت دانست و گفت روابط دو طرف «عالی» است، هرچند گاهی اختلاف‌نظرهایی میان متحدان وجود دارد.

ب.ن