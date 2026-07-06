برخورداری تمامی مشترکان اقلیم کوردستان از پروژهی "رووناکی" تا پایان سال جاری
سخنگوی وزارت برق دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که ۸۵ درصد از مشترکان برق هماکنون تحت پوشش پروژهی "رووناکی" (روشنایی) قرار دارند و این طرح تا پایان سال جاری میلادی تمامی مشترکان را در بر خواهد گرفت.
امید احمد، سخنگوی وزارت برق دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۵ تیر ۱۴۰۵)، در گفتگو با رسانهها به تشریح آخرین آمارها و پیشرفتهای حاصل شده در بخش برق و روند اجرای پروژهی راهبردی "رووناکی" پرداخت. وی تصریح کرد: "پیش از آغاز به کار این کابینه، تعداد مشترکان شبکهی توزیع برق حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار مورد بود، اما اکنون این رقم با افزایشی چشمگیر به مرز ۲ میلیون مشترک نزدیک شده است."
سخنگوی وزارت برق با اشاره به ازسرگیری فعالیتهای اجرایی پروژهی "رووناکی" پس از یک وقفهی کوتاه، اعلام کرد که در حال حاضر برای بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک، کنتور هوشمند نصب شده است. امید احمد افزود: "بیش از ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار مشترک در چارچوب پروژهی رووناکی سازماندهی شدهاند که این میزان، حدود ۸۵ درصد از کل مشترکان برق در اقلیم کوردستان را شامل میشود."
امید احمد ضمن اشاره به چالشهای پیش روی این طرح گفت: "علیرغم وجود برخی موانع فنی و مالی، ارادهی مستحکمی برای تکمیل این پروژه وجود دارد. طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، تا پایان سال جاری میلادی، تمامی مشترکان برق در اقلیم کوردستان تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت."
لازم به ذکر است که مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) پروژهی "رووناکی" را با هدف تأمین برق ۲۴ ساعته برای تمامی منازل و مراکز تجاری تا پایان سال ۲۰۲۶ معرفی کرد. هیئت وزیران دولت اقلیم کوردستان نیز در ماه مه همان سال، این طرح راهبردی را به اتفاق آرا تصویب نمود.