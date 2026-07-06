رئیس پارلمان ترکیه: قانون جدید فرآیند صلح شامل عفو عمومی نمیشود
نعمان کورتولموش با تأکید بر پیشرفت ۸۰ درصدی فرآیند صلح، اعلام کرد قانون در دست تدوین تنها متعلق به افرادی است که سلاح خود را بر زمین گذاشته و به زندگی عادی بازمیگردند.
نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، در گفتگو با رسانههای این کشور ابراز امیدواری کرد که پیش از آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان، بخش عمدهی قانون مربوط به فرآیند صلح نهایی شود تا ثبات و آرامش بیشتری در فضای سیاسی کشور حاکم گردد. وی تصریح کرد که حدود ۸۰ درصد از مراحل تدوین این طرح به پایان رسیده است.
رئیس پارلمان ترکیه تأکید کرد که اگر ارادهای برای زمینگذاشتن سلاح وجود نداشت، چنین گامهایی برداشته نمیشد. وی افزود: "قانون جدید که در این چارچوب تصویب خواهد شد، موقتی است و به هیچ عنوان ویژگی عفو عمومی نخواهد داشت؛ بلکه تنها شامل حال کسانی میشود که با کنار گذاشتن مبارزهی مسلحانه، خواهان بازگشت به زندگی مدنی هستند." کورتولموش همچنین از تمامی طرفها خواست تا با مدیریت گفتار و مواضع خود، مانع از هرگونه تلاش تخریبی در مسیر این فرآیند شوند.
تلاشهای جدید برای صلح از اواخر سال ۲۰۲۴ (پاییز ۱۴۰۳) آغاز شد؛ زمانی که دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در اقدامی غیرمنتظره از عبدالله اوجالان خواست با حضور در پارلمان، انحلال پکک را اعلام کند. در پی این درخواست، اوجالان در اوایل سال ۲۰۲۵ (زمستان ۱۴۰۳) با انتشار پیامی ویدئویی از زندان، خواستار پایان مبارزهی مسلحانه شد.
در اقدامی نمادین، در ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴)، گروهی از نیروهای مسلح پکک در منطقهی شارباژر واقع در استان سلیمانیه، با سوزاندن سلاحهای خود از جنگ دست کشیدند. در حال حاضر، کمیتهای مشترک در پارلمان ترکیه در حال تدوین سازوکارهای قانونی برای بازگشت این افراد به زندگی عادی است، هرچند این مسیر همچنان با چالشهای سیاسی و امنیتی متعددی روبروست.